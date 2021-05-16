قرض لا يشترط تحويل الراتب ولا يطلب كفيل شركة الأمثل للتمويل إجراءات سهلة للرجال والنساء

قرض لا يشترط تحويل الراتب ولا يطلب كفيل شركة الأمثل للتمويل وهي شركة تعطي القروض ميسرة للغاية بدون تعقيد في الإجراءات مضمونة لأنها معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما لذلك تخضع المنتجات التمويلية لأحكام الشريعة الإسلامية، فيما تتميز الشركة بعدة تسهيلات للعملاء مما تجعلها من الشركات المميزة بتقديم أفضل قرض ميسر يبدأ من عشرين ألف ريال ويصل حتى 7 مليون ونصف ريالاً بهامش ربح ثابت طوال فترة التمويل ويتم الصرف بأسرع طريقة، تهدف الشركة إلى الحفاظ على أعلى مستوى في تقديم الخدمات والمنتجات بصورة بسيطة مما يساعد على جذب عملاء جدد لطلب المنتجات التمويلية سواء شخصي أو سيارة.

مزايا قرض شخصي من شركة الأمثل للتمويل

تعمل هذه الشركة في نطاق التطورات الجارية مع تطبيق التحول الرقمي، لذلك يكون سرعة الحصول على قرض ميسر بدون كفيل ولا تحويل راتب بأسرع صورة ممكنة وأسهل إجراءات للرجال والنساء بالإضافة إلى مميزات كثيرة على النحو التالي:-

جميع أنواع المنتجات التمويلية خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية لكي تكون مطمئن أثناء طلب القرض.

قرض بدون كفيل بـ50 ألف ريال سعودي ولا يشترط عليك تحويل الدخل إلى الشركة.

إمكانية السداد المبكر مع وجود خصم وفق ضوابط البنك المركزي.

تمويل ميسر من فوق ال50 ألف وحتى 7.500.000 ريال سعودي بدون تحويل راتب ولكن بكفيل طالما زاد المبلغ عن 50.000 ريال.

تعطي شركة الأمثل تمويل بهامش ربح ثابت طوال فترة القرض لا يتغير.

متاح قرض ميسر لجميع الجهات الحكومية والخاصة.

فترات سداد مرنة حتى 24 شهر.

أفضل قرض في السعودية يضم تسهيلات عديدة للسعوديين والمقيمين.

لا يقل العمر عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

رسوم إدارية بنسبة 1% فقط من قيمة القرض.

أن يكون العميل على رأس عمل في القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة.

شروط الحصول على قرض شخصي ميسر شركة الأمثل للتمويلكيفية طلب قرض لا يشترط تحويل الراتب ولا يطلب كفيل شركة الأمثل للتمويل

من خلال الموقع الشركة على الانترنت www.al-amthal.com.sa أو الاتصال على رقم الشركة المجاني 8003015555.

المستندات المطلوبة/

تعبئة نموذج الطلب عبر الموقع.

بطاقة هوية وطنية أو الإقامة كلاهما تكونان سارية المفعول.

كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاثة أشهر.

خطاب تعريف بالراتب موضح به تاريخ التعيين والمسمى الوظيفي.

العنوان الوطني + إثبات سكن سواء ملك أو إيجار.

جدير بالذكر في بعض الحالات الأخرى يوجد متطلبات إضافية.