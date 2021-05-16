عاجل..المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر يقرر استمرار العملية العسكرية فى غزة

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن اجتماع الكابينت قبل قليل، لم يناقش وقف إطلاق النار مع غزة، وبعض المسؤولين الإسرائيليين قالوا بأن هدنة طويلة الأمد، أمر غير مطروح على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية فى الوقت الحالى.

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