المحامين الاردنيين تتبرع بمئة الف دينار للشعب الفلسطيني

دوت الخليج :- قررت نقابة المحامين التبرع بمئة الف دينار لصالح الشعب الفلسطيني، على شكل ادوية ومستلزمات واجهزة طبية لمستشفى المقاصد في القدس والمستشفيين الميدانيين العسكريين في رام الله وغزة، والتبرع بمبلغ الفي دينار لعائلة اي محام يستشهد جراء العدوان الاسرائيلي.

ودعت النقابة في بيان اليوم السبت، المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لاجتماع طارئ، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ومخاطبة كافة الاتحادات والنقابات والجمعيات العربية والدولية .

وشكلت النقابة لجنة من اعضاء المجلس عادل الطراونة ومحمد ابو زناد واياد بطاينة ورزق شقيرات للتواصل مع المحامين في الضفة الغربية لتقديم الدعم القانوني للأراضي الفلسطينية وملكيتها المهددة بالمصادرة من قبل الاحتلال، ومنها حي الشيخ جراح وايصال الوثائق القانونية التي تبين ملكية الاهالي لأراضيهم.

وقررت عقد مؤتمر وطني عبر تطبيق زوم لدعم الجهد الشعبي الاردني للشعب الفلسطيني، وابقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لبحث اخر المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة.

وعبرت عن شكرها لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصلة لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وطالبت بقطع العلاقات مع اسرائيل واتخاذ اجراءات حازمة بحق ما تقوم به اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات.

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