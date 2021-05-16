الهند تسجل 311170 إصابة جديدة و4 آلاف وفاة .. وجثث الضحايا فـي الأنهار

■ تركيا بصدد تخفيف إجراءات العزل العام نهارا

■ تايوان متفائلة حيال الاقتصاد رغم تزايد إصابات كوفيد-19

■ الفلبين تخمد حريقا بمستشفى يعالج مرضى كورونا

بنجالورو ـ وكالات: وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى نحو 24.7 مليون أمس بعد تسجيل 311170 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بينما ارتفعت الوفيات 4077.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 24.68 مليون في حين يبلغ عدد الوفيات 270284. وقالت حكومة ولاية أوتار براديش بشمال الهند في رسالة اطلعت عليها وكالة رويترز إنه تم العثور على جثث ضحايا كوفيد-19 ملقاة في بعض الأنهار الهندية في أول اعتراف رسمي بعملية مثيرة للقلق قالت إنها ربما ناجمة عن الفقر والخوف من المرض في القرى. وصدمت صور الجثث التي جرفها التيار في نهر الجانج شعبا يرزح تحت عبء أسوأ زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا في العالم. “ونتيجة لذلك انتشلت جثث من الانهار في مناطق كثيرة “. وحث رئيس الوزراء ناريندرا مودي المسؤولين يوم السبت على تعزيز موارد الرعاية الصحية بالريف وتعزيز المتابعة مع انتشار الفيروس بسرعة في تلك المناطق بعد اجتياحه المدن. وقال سينج في الرسالة إن من بين الأسباب المحتملة للتخلص من الجثث في الأنهار نقص الأموال اللازمة لشراء مواد مثل الحطب لحرق الجثث والمعتقدات الدينية في بعض المجتمعات وتخلص العائلات من الضحايا خوفا من المرض . وطلب من المسؤولين بالقرى التأكد من عدم إلقاء الجثث في الأنهار وقال إن حكومة الولاية ستدفع خمسة آلاف روبية (68 دولارا) للأسر الفقيرة لحرق جثث الموتى أو دفنها. كما طلبت الولاية من الشرطة القيام بدوريات في الأنهار لوقف هذه العملية.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية التركية أن أنقرة ستبدأ في تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة، التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا، اعتبارا من اليوم وذلك بالسماح بالتحرك خلال النهار مع الإبقاء على حظر التجول ليلا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال يوم الجمعة إن تركيا ستخفف تدريجيا إجراءات العزل العام المفروضة منذ أسبوعين ونصف، وسترفع القيود بشكل أكبر في يونيو. وتراجعت معدلات الإصابات اليومية الجديدة إلى 11 ألفا، بانخفاض حاد عن المعدلات التي سجلت الشهر الماضي لكن لا تزال الأعداد أعلى من معدل الخمسة آلاف حالة الذي استهدفه أردوغان في بداية فرض إجراءات العزل العام. وحصل نحو 10.8 مليون شخص، يمثلون 13 بالمئة من السكان، على جرعتي اللقاح في حين حصل 14.9 مليون شخص على الجرعة الأولى فقط.

من جانب آخر قالت حكومة تايبيه إن الآفاق الاقتصادية لتايوان تبعث على التفاؤل وإن نمو العام الحالي سينسجم مع التوقعات إذا تمكنت من سرعة السيطرة على كوفيد-19، مشيرة إلى أثر محدود فحسب من زيادة الإصابات في الآونة الأخيرة. رفعت تايوان المعتمدة على التصدير مستوى التأهب في العاصمة تايبيه والمدن المحيطة بها أول أمس السبت، وفرضت قيودا لمدة أسبوعين تغلق بموجبها العديد من الأماكن وتقيد التجمعات بعد تنامي الإصابات.

وفي الفلبين أخمد رجال الإطفاء حريقا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في أحد أكبر مستشفيات الفلبين مما أدى إلى إجلاء عشرات المرضى من المنشأة التي تعالج أيضا مرضى فيروس كورونا.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن الفلبين) عن مسؤولي المستشفى قولهم إن بعض المرضى نُقلوا إلى مستشفيات قريبة من بينهم اثنان احتاجا إلى جراحة و 12 طفلا من وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

ويوجد بالمستشفى أكثر من 1300 سرير ويعالج 600 ألف مريض سنويا وذلك حسبما يقول موقعه على الإنترنت.