محمد بن راشد: نرحب بالجميع في دبي حيث يبدأ التعافي السياحي

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأحد، إن 62 دولة تشارك اليوم حضوريا في دبي بفعاليات "معرض سوق السفر العربي".
وذكر الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "62 دولة تشارك اليوم حضوريا في دبي بفعاليات معرض سوق السفر العربي.. الحدث السياحي الأكبر عالميا منذ تفشي الجائحة".
وأضاف: "نرحب بالجميع في دبي.. حيث يبدأ التعافي السياحي للعالم.. وحيث نستطيع رؤية الضوء في نهاية النفق الذي مرت به البشرية خلال عام ونصف".
وانطلقت اليوم فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من معرض سوق السفر العربي، في دورة استثنائية للحدث الأضخم في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط، من ناحية أعداد المشاركين بالحضور المباشر في أكبر تجمع من نوعه خلال الثمانية عشر شهرا الماضية.
وتُقام فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021 تحت شعار "بزوغ فجر جديد لصناعة السفر والسياحة" وتشغل أجنحته تسع قاعات، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية واتباع كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة جميع العارضين والمشاركين والزوار لاسيما من خلال مراعاة التباعد الاجتماعي وغيره من الإرشادات المعمول بها في دبي.
وسيشكل معرض سوق السفر العربي 2021 جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، الذي سيقام على مدى 10 أيام ويتم فيه انعقاد المعارض والمؤتمرات وجلسات النقاش والجوائز وإطلاق المنتجات وفعاليات التواصل.
ويواصل معرض سوق السفر العربي في عامه الثامن والعشرين دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثا عالميا متخصصا في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة.
كما يعد المعرض مركزا رئيسيا لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر فرصة هائلة لفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.
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