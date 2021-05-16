209 شهداء و5.600 جريح حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية فى غزة والضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المصادر، وفقا لوكالة الأنباء الفلطسينية (وفا)، أن إجمالى عدد الشهداء فى القطاع بلغ 188 شهيدا، من بينهم 55 طفلا، و33 سيدة، و1.238 إصابة بجروح متفاوتة والعشرات منهم فى حالة الخطر الشديد.

وأشارت إلى أن المصابين بفعل القصف الحربى والمدفعى العنيف منذ نحو أسبوع على قطاع غزة قد بلغ 1.238، فيما وصل عدد المصابين من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين فى محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس إلى 4.363 جريحا.