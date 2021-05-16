وزير خارجية تونس يدين ممارسات إسرائيل وعدم احترامها المقدسات

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية التونسى عثمان الجرندى، اليوم الأحد، إن بلاده تدين "بشدة" ممارسات إسرائيل وعدم احترامها المقدسات، داعيا مجلس الأمن لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطينى.





وأضاف فى كلمته خلال جلسة افتراضية طارئة لمجلس الأمن أن ما يعيشه الفلسطينيون حاليا هو تكرار لما عاشوه على امتداد عقود.. ومن الواجب السياسى والأخلاقى والقانونى تحديد المسؤوليات، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". ودعا الجرندى المجموعة الدولية ومجلس الأمن إلى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطينى، وتحمل مسؤولياتها وحمل إسرائيل على إنهاء الاحتلال، لافتا إلى أن تونس ستواصل جهودها لوقف فورى لإطلاق النار. وجدد الجرندى التزام بلاده بمواصلة المساعى البناءة حتى تحقيق تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.

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