الصين تتهم أمريكا بعرقلة مساعى احتواء التصعيد بين فلسطين وإسرائيل

جدة - نرمين السيد - أعربت الصين، اليوم الأحد، عن أسفها لقيام الولايات المتحدة بعرقلة إصدار بيان لمجلس الأمن الدولى حول النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين، مطالبة ببذل مزيد من الجهود الدولية لوقف دوامة العنف، حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو".





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