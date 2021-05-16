جدة - نرمين السيد - وشارك فى المسيرة، آلاف الأردنيين من الحزبيين والفعاليات الشعبية، وهتف المتظاهرون للقدس وغزة وأبناء الشعب الفلسطينى، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وطالب المحتجون بطرد السفير الإسرائيلى من عمان وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. مسيرة حاشدة فى العاصمة الأردنية دعما لفلسطين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.