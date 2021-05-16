فيديو.. إصابة العشرات إثر انهيار مدرج في كنيس يهودي في الضفة

أصيب 60 شخصا على الأقل، الأحد، إثر انهيار مدرج أثناء صلاة ليهود متدينين في كنيس بمستوطنة في الضفة الغربية.
وقالت خدمة الإنقاذ "نجمة داود الحمراء" إن 60 مصليا على الأقل أصيبوا بجروح، عشية الأحد، عندما انهارت منطقة جلوس كبيرة في كنيس مزدحم في مستوطنة جفعات زئيف.
ورصد مقطع فيديو، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لحظة انهيار المدرج وسقوط عدد كبير من المصلين على آخرين كانوا يجلسون أسفلهم.
ويأتي حادث اليوم بعد أسابيع قليلة من تدافع خلال احتفال ديني في شمال إسرائيل، قتل فيه 45 يهوديا.
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