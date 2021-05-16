عاجل.. إصابة 60 شخصا بانهيار مدرج داخل كنيس يهودى غرب القدس

جدة - نرمين السيد - أفادت السلطات الصحية للاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، بإصابة 60 شخصا إثر انهيار مدرج داخل كنيس يهودى بمستوطنة جفعات زئيف الواقعة غرب القدس المحتلة.





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