روسيا: محاولات تغيير الواقع التاريخى فى القدس الشرقية لاغية قانونيا

جدة - نرمين السيد - أكدت الخارجية الروسية، فى مجلس الأمن الدولى، اليوم الأحد، أن كل المحاولات لتغيير الواقع الديموجرافى والجغرافى والتاريخى للقدس الشرقية لاغية قانونيا، ودانت استخدام العنف ضد المدنيين فى إسرائيل وفلسطين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





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