وزير الخارجية الصيني: ندعو لمواصلة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين واحترام الأماكن المقدسة 

دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأحد، لمواصلة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا احترام الأماكن الدينية في القدس وتلافي الإصابات بين المدنيين.
وأضاف وزير الخارجية الصيني، في كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الأحد، أن بلاده تقترح وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدا أن السلام والاستقرار لا يتحققان عبر القوة.
وتابع يي، "نحث إسرائيل على الاضطلاع بمسؤوليتها بموجب المعاهدة الدولية ورفع الحصار عن غزة، ومراعاة أوضاع المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال وزير الخارجية الصيني إن المسألة الفلسطينية في صميم الشرق الأوسط ودونها لا يمكن أن يكون هناك استقرار إلا عندما يتم تسوية هذه الأوضاع بشكل يدعم السلام الدائم.
وأشار إلى أن بلاده تقترح أولا وقف إطلاق النار ووقف العنف.
وحث وزير الخارجية الصيني، أطرف الصراع على التوقف مباشرة على أعمال القتال مثل إطلاق العمليات البرية التي ستتسبب في تدهور الأوضاع، مؤكدا أنه يجب التحلي بأكبر قدر ممكن من ضبط النفس.
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