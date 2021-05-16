أبو مازن يؤكد ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبى لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الأحد ضرورة تحرك هولندا والاتحاد الأوروبى لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى، والبدء بحل سياسى ينهى الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية، ويجسد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كمخرج حقيقى لإنهاء دوامة العنف والتوتر التى تشهدها المنطقة.





وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى تلقاه من رئيس الوزراء الهولندى مارك روته، حيث أطلعه على الأوضاع الخطيرة التى تمر بها مدينة القدس، والاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال على المصلين الآمنين فى المسجد الأقصى، والتصعيد الإسرائيلى الوحشى فى غزة، والذى تتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلى مسؤوليته والذى يجب أن يتوقف فورا. وأعرب الرئيس عباس عن شكره لهولندا على ما تقدمه من مساعدات للشعب الفلسطينى، بالإضافة إلى الدعم السياسى الأوروبى للقضية الفلسطينية وفق القانون الدولى. بدوره، أكد روته موقف بلاده الداعى لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة، وتجنيب المدنيين ويلات الصراع، مشددا على دعم هولندا لتحقيق السلام وفق مقررات الاتحاد الأوروبى والقانون الدولى.

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