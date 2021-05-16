وزير خارجية فلسطين: إسرائيل لص مسلح.. والسلام يبدأ من القدس

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الفلسطينى، رياض المالكى، اليوم الأحد، إن إصلاح الوضع الحالى بين الفلسطينيين والإسرائيليين يبدأ من القدس، متهما إسرائيل بانتهاك المنازل الفلسطينية فى وقت تستمر فيه المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى غزة والضفة الغربية منذ شهر رمضان.





وقال المالكى فى كلمة أثناء جلسة لمجلس الأمن الدولى لبحث الوضع فى إسرائيل والأراضى الفلسطينية، "إسرائيل لص مسلح، اخترق بيوتنا، وقتل أسرنا، ودمر منازلنا"، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك". وأضاف المالكى أن "إسرائيل ليست قوة احتلال وحسب، بل وقوة نووية وتملك قبة حديدية ومآوى وملاجئ، فيما شعبنا فى غزة محاصر وليست لديه ملاذات آمنة". وعن الوضع فى القدس، علق المالكى "أقول للإسرائيليين إن القدس ليست للبيع، والحرب والسلام يبدآن منها".

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