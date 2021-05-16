السعودية تنفى فرض أى رسوم على المسافرين لمصر

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة فى بيان لها إنها لاحظت، قيام بعض وسائل الإعلام بنشر خبر تحت عنوان "الحكومة السعودية تفرض رسوماً على الراغبين للسفر الى مصر"، وذلك خلافاً لبيانها المنشور فى حساباتها فى مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضافت "تود السفارة أن توضح أن بيانها جاء رداً على استفسارات المواطنين السعوديين حول الإجراءات المتبعة عند الوصول إلى الأراضى المصرية ومن بينها فرض رسوم تأشيرة دخول فى المطارات المصرية بمبلغ 25 دولار امريكى والمطبقة من قِبَل الحكومة المصرية منذ 14 مارس 2021 على القادمين إليها، وبعدم وجود أى رسوم مفروضة من المملكة على المسافرين لمصر، ولذلك جرى التنويه".
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