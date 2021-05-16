رابط وخطوات التقديم علي إعانة البحث عن عمل 1442

التقديم علي إعانة البحث عن عمل هو من ضمن الأمور التي يقوم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالبحث عنها علي شبكة الأنترنت في الفترة الحالية بعد إن قامت وزارة الموارد البشرية في المملكة بالإعلان عن فتح باب التقديم في إعانة التعطل عن العمل للشباب السعودي المتخرج من الجامعات والغير حاصلين علي وظائف.التقديم علي إعانة البحث عن عمل
إعانة التعطل عن العمل هي نوع من المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية للعديد من الشباب الخريجين من الجامعات والذين ليس لديهم وظيفة أو الذين تعطلوا عن العمل بسبب إعاقة جسدية، حيث تهدف هذه الإعانة إلي توفير دخل شهري ثابت لهم حتي يحصلون علي عمل.شروط إعانة التعطل عن العمل
هناك العديد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك حتي يحصل المستفيد عن الإعانة وتكون هذه الشروط وفقاً للنحو التالي:
- يشترط أن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية.
- إن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.
- يجب علي المتقدم أن يكون غير حاصل علي وظيفة في القطاع العام أو في القطاع الخاص بالمملكة.
- إن لا يكون لدية راتب شهري أو مسجل في إعانة أخري من التي تقدمها الحكومة السعودية.
- يجب أن يكون المتقدم في عمر لا يقل عن 20 سنة ولا يزيد عن 40 سنة عند التقديم.
- إن لا يمتلك المتقدم نشاط تجاري.
يتم التقديم علي الإعانة إلكترونياً وحتي تتمكن من التقديم يجب عليك القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع منصة طاقات الإلكترونية علي الأنترنت.
- اختيار بعد ذلك تيوب البحث عن العمل.
- بعد ذلك تقوم بكتابة الأسم ثم رقم الهوية الوطنية في المربعات المخصص لها.
- تكتب رقم الهاتف المحمول.
- بعد ذلك تكتب كلمة السر لحسابك.
- الضغط علي زر التسجيل.
- بعد ذلك تقوم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك في المكان المخصص له.
- تأكيد البريد الإلكتروني.
- إدخال البيانات الأخري التي تتطلب منك.
- الضغط علي زر التسجيل في الإعانة.
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التقديم علي إعانة البحث عن عمل هو من ضمن الأمور التي يقوم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالبحث عنها علي شبكة الأنترنت في الفترة الحالية بعد إن قامت وزارة الموارد البشرية في المملكة بالإعلان عن فتح باب التقديم في إعانة التعطل عن العمل للشباب السعودي المتخرج من الجامعات والغير حاصلين علي وظائف.التقديم علي إعانة البحث عن عمل
إعانة التعطل عن العمل هي نوع من المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية للعديد من الشباب الخريجين من الجامعات والذين ليس لديهم وظيفة أو الذين تعطلوا عن العمل بسبب إعاقة جسدية، حيث تهدف هذه الإعانة إلي توفير دخل شهري ثابت لهم حتي يحصلون علي عمل.شروط إعانة التعطل عن العمل
هناك العديد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك حتي يحصل المستفيد عن الإعانة وتكون هذه الشروط وفقاً للنحو التالي:
- يشترط أن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية.
- إن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.
- يجب علي المتقدم أن يكون غير حاصل علي وظيفة في القطاع العام أو في القطاع الخاص بالمملكة.
- إن لا يكون لدية راتب شهري أو مسجل في إعانة أخري من التي تقدمها الحكومة السعودية.
- يجب أن يكون المتقدم في عمر لا يقل عن 20 سنة ولا يزيد عن 40 سنة عند التقديم.
- إن لا يمتلك المتقدم نشاط تجاري.
يتم التقديم علي الإعانة إلكترونياً وحتي تتمكن من التقديم يجب عليك القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع منصة طاقات الإلكترونية علي الأنترنت.
- اختيار بعد ذلك تيوب البحث عن العمل.
- بعد ذلك تقوم بكتابة الأسم ثم رقم الهوية الوطنية في المربعات المخصص لها.
- تكتب رقم الهاتف المحمول.
- بعد ذلك تكتب كلمة السر لحسابك.
- الضغط علي زر التسجيل.
- بعد ذلك تقوم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك في المكان المخصص له.
- تأكيد البريد الإلكتروني.
- إدخال البيانات الأخري التي تتطلب منك.
- الضغط علي زر التسجيل في الإعانة.
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