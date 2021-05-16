قسط بدون كفيل مع الراجحي واحصل على إيداع نقدى فورى بشروط ميسرة

قسط بدون كفيل مع الراجحي واحصل على إيداع نقدى فورى أحد الخدمات التمويلية التي يوفرها مصرف الراجحي للأفراد وذلك من خلال شروط ميسرة وغير معقدة ومتطلبات بسيطة كما يمكن لموظفي القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة أيضاً الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب وأقساط شهرية مجدولة وميسرة تتناسب مع الراتب الشهري ، ويعتبر مصرف الراجحي واحد من أهم وأكبر المؤسسات المالية الإسلامية في الشرق الأوسط حيث يمتلك الراجحي شبكة فروع في عدد من الدول العربية والتي من خلالها يستطيع البنك تقديم خدماته التمويلية المتميز لكافة العملاء من أفراد وشركات ومنشأت صغيرة ومتوسطة.

قسط بدون كفيل مع الراجحي

يقدم مصرف الراجحي في المملكة الأردنية الهاشمية تمويل شخصي فورى وكاش بدون كفيل وبأقل راتب وشروط ميسرة وغير معقدة لكافة العملاء كما يوفر مصرف الراجحي للأفراد خيارات عديدة للسداد وأقساط مرنة وميسرة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخري له ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ أهم المميزات التي يمكن أن يحصل عليها المواطن عند التقدم بطلب للاستفادة من عرض قسط بدون كفيل مع الراجحي .

تمويل شخصي فورى متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يمكن للعميل الحصول على التمويل بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. خيارات للسداد عديدة وأقساط شهرية ميسرة ومرنة يمكن أن تصل حتي 120 شهر. يقدم مصرف الراجحي من خلال عرض قسط بدون كفيل مع الراجحي مبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 70 ألف دينار أردني. يمكن للعميل عند التقدم بطلب تمويل مصرف الراجحي بدون كفيل الحصول على تأمين تكافلي مجاني طيلة مدة التمويل. يوفر مصرف الراجحي موافقة فورية علي طلب الحصول على المنتج وذلك بعد التأكد من توافر جميع الشروط التي حددها البنك وسرعة تقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب. يعمل مصرف الراجحي علي سرعة إيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل والمعتمد لدى مصرف الراجحي.

يمكن لمن تنطبق عليهم الشروط التي حددها مصرف الراجحي للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل التقديم على الطلب من خلال زيارة أحد فروع البنك في المملكة الأردنية الهاشمية وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب.

وقد أتاح مصرف الراجحي الفرصة للعملاء الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل والمتاحف لدي البنك التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي وتسجيل الدخول علي الرابط الإلكتروني للتمويل الشخصي وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

كما يمكن التقديم على قرض الراجحي بدون كفيل من خلال الراجحي مباشر.

كيفية التقديم على طلب تمويل الراجحي بدون كفيل