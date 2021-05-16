تمويل شخصي مليون ريال بدون كفيل لسداد الدين دليلك الكامل لتحويل المديونية سريعًا

أثناء بحثك عن تمويل شخصي بدون كفيل لسداد الدين بملغ كبير مليون ريال مثلًا ستجد بعض الخيارات أمامك بالسعودية. عندما يتعلق الأمر بإمكانية سداد الدين عن طريق التمويل الشخصي بقيمة تصل إلى مليون ريال وخفض نفقات الفائدة الخاصة بك ، يمكن أن تكون عمليات تحويل الرصيد الى بطاقات الائتمان أو الحصول على قرض شخصي بدون كفيل خيارين ممتازين ومتشابهين يمكناك من سداد الديون بمراعاة الراتب. وكليهما شكل من أشكال التمويل غير المضمون بضمان ، مما يعني أنك لن تضطر الى التقديم بدون تجهيزأي شيء كضمان لاستخدامهما ، مثل منزلك ، حيث أنه هناك عدد من أنواع الاقتراض الأخرى تعطي تمويل برهن عقاري على سبيل المثال.

ومع ذلك ، مثل معظم المنتجات المالية بدون كفيل ، فإن لكل من تحويلات المديونية والقروض الشخصية إيجابيات وسلبيات يجب أخذها في الاعتبار حتى تستطيع سداد قرض البنك. على سبيل المثال ، بينما قد يكون معدل فائدة تحويلات الأرصدة 0٪ ، فإنها غالبًا لا تأتي بدون رسوم ولها فترات ترويجية قصيرة نسبيًا ، وهذا ليس من المعتاد عندما تطلب تمويل من البنك أو من أي شركة ، بخلاف بعض من قروض قصيرة الأجل الذي تأتي دون كلفة أجل ، لكن هذا النوع تحديدًا من القروض يعتمد على الراتب لإعطاءك تمويل بهذه الميزة لضمان سداد قرض البنك بشكل سريع ، لهذا يطلب البنك من العميل شرط مبلغ الراتب الكبير للموافقة على القرض ويمكنك الان التقديم على تمويل شخصي 200 ألف ريال بدون رسوم ومع وضع ذلك في الاعتبار ، إليك دليل لمساعدتك في تحديد الخيار الأفضل لمساعدتك على التحكم في الدين سواء كان تمويل عادي للأفراد أو بعض البطاقات الائتمانية من البنوك التي تسمح بنقل أو شراء المديونية.

أسباب استخدام التمويل الشخصي مليون ريال بدون كفيل

يمكن أن يكون طلب تمويل شخصي بدون كفيل رائع لسداد ديون الأرصدة العالية ، أو العديد من الأرصدة المختلفة. تتوفر التمويلات بمبالغ تصل إلى 5 مليون ريال سعودي حتى كتابة هذه السطور ، ومن غير المألوف الحصول على بطاقة ائتمان جديدة بحد يزيد عن 20 ألف ريال.

يجبرك التمويل الشخصي على الالتزام بجدول السداد. إذا حصلت على تمويل شخصي بدون كفيل لمدة 60 شهرًا ، على سبيل المثال ، فأنت مطالب بسداد الدين بالكامل خلال هذا الإطار الزمني. في غضون ذلك ، عند إحالة الرصيد إلى بطاقة ائتمان ، سيُطلب منك فقط إجراء ايداع حد أدنى صغير للدفع كل شهر.

يمكنك الاستفادة من التقديم على تمويل بدون كفيل لأكثر من مجرد تحويل المديونية أو توحيد ديون بطاقة الائتمان. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في تمويل بدون كفيل بهدف إعادة تصميم مطبخ أو دفع فواتير طبية ، فيمكنك القيام بهذه الأشياء عن طريق تمويل شخصي سداد الدين وتجاوز بطاقات الائتمان تمامًا.

التمويل الشخصي بدون كفيل له فترات سداد أطول. على عكس عرض نسبة الفائدة السنوية 0٪ المقدمة من بطاقة ائتمان نقل الرصيد ، والتي ستستمر عادةً لمدة 18 شهرًا أو أقل ، يمكنك العثور على قرض شخصي بدون كفيل بشروط 60 شهرًا (5 سنوات) أو ربما لفترة أطول.

تمكنك عملية سداد قرض البنك من تحسين درجة الائتمان الخاصة بك. عند تساوي جميع العوامل الأخرى ، يتم حساب قرض التقسيط بشكل أفضل في صيغة FICO ” طريقة احتساب درجات السجل أو التقرير الائتماني عالميًا ” مقارنة بديون بطاقة الائتمان.

يمكنك عمومًا الحصول على موافقة مسبقة للحصول على تمويل شخصي سداد الدين بدون كفيل بدون فحص ائتماني دقيق.

أصبح التمويل الشخصي بدون كفيل متوفر في السنوات الأخيرة

كان من الصعب الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل ، خاصة إذا كنت لا ترغب في التعهد بضمانات. لقد تغير ذلك في السنوات الأخيرة ، حيث قام الممولون من الشركات وغيرهم من الممولون عبر الإنترنت ، بالإضافة إلى البنوك التقليدية ، بتوسيع سوق القروض بدون كفيل أو غير المضمونة بشكل سريع.

في معظم الحالات ، يمكنك التحقق من قدرتك على نيل تمويل شخصي دون الشروع في تحقيق ائتماني ثابت ، ويمكنك العثور على تمويل بأي مبلغ يبدأ من 1,000 ريال تصل قيمته إلى 5,000,000 ريال من مجموعة متنوعة من الممولون دون عناء. فيما يلي بعض من مميزات البنكين المذكوين أعلاه.

يقوم البنك بتحليل راتب العميل ليسدد الدين بالتقسيط المريح للمقيمين والسعوديين بدون ضمانات إمكانية إعادة تقديم على العرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة لا يتطلب وجود ضامن يجب عدم وجود دين كبير من بنك أخر لدى العميل تأجيل القسط الشهري عند وجود التزامات كبيرة كإقامة حفل الزواج أو مصروفات تعليمية على سبيل المثال لا الحصر هامش ربح مميز

هل لاستخدامك تمويل شخصي لسداد الدين أي عيوب

ستدفع دائمًا فائدة عن طريق تمويل شخصي بدون كفيل في البنوك. في حين أن عروض تحويل الدين المقدمة بنسبة 0 ٪ في بعض الأحيان تكون متوفرة ، فإن أي قرض يفرض فائدة دائمًا. في الواقع ، فقط المقترضون من الدرجة الأولى مؤهلون للحصول على تمويل بمعدلات فائدة أقل من 4٪.

يتطلب أي قرض بشكل عام تقريرًا ائتمانيًا ممتازًا حتى يكون مفيد ماليًا للمقرض. في الواقع ، أفضل معدل APR للمقترض ذو الائتمان المتوسط ​​(حوالي 650 درجة FICO®) الذي يتم تقديمه على التمويل بدون الكفيل يكون عادةً أعلى من 17٪.

بينما يجبرك التمويل بدون كفيل على الالتزام بجدول زمني للتمكن من سداد قرض التمويل ، فإنه يتطلب منك أيضًا الالتزام عن طريق سداد دفعة شهرية من الراتب ومن المحتمل أن تكون أعلى من الحد الأدنى للدفع على بطاقة ائتمان نقل الرصيد. بمعنى آخر ، أثناء تقديمك على تمويل شخصي لسداد الدين إذا كنت تريد المرونة في اختيار المبلغ الذي تدفعه كل شهر الى البنك ، فقد لا يكون التمويل بدون الكفيل هو الخيار الأفضل إلى العميل.

ليس كل الممولين الشخصيين يفرضون رسومًا إدارية على توفيرهم قرض العميل ، لكن الكثير منهم يفعلون ذلك. وقد تكون رسوم إنشاء التمويل الشخصي باهظة إلى حد ما ، خاصة إذا كان تقديمك على القرض بدون ائتمان ممتاز.

متى يكون التمويل الشخصي تحويل المديونية هو الخيار الأفضل لك؟

من المحتمل أن يكون التمويل الشخصي بدون كفيل هو الخيار الأفضل للمقترضين الذين ليسوا متأكدين من قدرتهم على سداد ديونهم خلال نافذة مقدمة بنسبة 0٪ APR ، أو الذين قد يميلون ببساطة إلى سداد الحد الأدنى من المدفوعات على بطاقة ائتمان تحويل الدين. يمكن أن تكون القروض بدون كفيل أيضًا طرقًا ممتازة للحصول على دَفعة سريعة لدرجة الائتمان الخاصة بك ، حيث إنها شكل أكثر ملاءمة للديون من بطاقات الائتمان في عيون صيغة تسجيل FICO.

وأخيرًا ، يمكن أن يكون تمويل سداد المديونية بدون كفيل هو الخيار الأفضل إذا كان لديك أكثر من مجرد ديون على بطاقة الائتمان لدفع ثمنها أو توحيدها اذا كنت تبحث عن قرض. على سبيل المثال ، إذا كان لديك ديون بطاقة ائتمان بقيمة 8000 ريال ، وفواتير طبية بقيمة 7000 ريال ، وترغب في إنفاق 10000 ريال على الأجهزة الجديدة لمطبخك ، فيمكنك الحصول على تمويل شخصي بقيمة 25000 ريالًا بدون كفيل للتكفل بكل هذه الأشياء مرة واحدة.

تحويل رصيد المديونية عن طريق البطاقة الائتمانية

يمكن أن يكون ارسال الدين إلى بطاقة ائتمان أخرى طريقة سريعة وسهلة لسداد الديون ، حيث تتضمن العملية عمومًا ملء طلب بطاقة ائتمان وبعض المعلومات الشخصية حول حسابات بطاقة الائتمان الحالية الخاصة بك. لكن ليس من السهل إيجاد عروض تسديد الدين ممتازة والمقدمة بدون هامش ربح أي بنسبة 0٪ APR في السوق في الوقت الحالي ، لاحظ أنه أحيانا يكون استخدام هذه النوعية بدون تحويل راتب.

أسباب استخدام تحويل المديونية

قد يمكنك العثور على عروض تحويل رصيد بطاقة الائتمان مع نسبة فائدة سنوية 0٪ (معدل النسبة السنوية) ، حتى أفضل القروض بدون كفيل عادة ما يكون لها أسعار فائدة في نطاق 4٪.

تحتوي العديد من بطاقات الائتمان التي تحتوي على عروض تسديد المديونية 0٪ أيضًا على برامج مكافآت لطيفة ، بالإضافة إلى عروض على عمليات الشراء الجديدة.

عيوب استخدام تحويل الرصيد

غالبًا ما تأتي تحويلات الدين برسوم. إذا كان لديك الكثير من الديون أو توحيدها ، فسيقتصر نقل رصيدك على حد ائتمان البطاقة.

عادةً ما تتطلب بطاقات الائتمان الخاصة بتحويل الرصيد حدًا أدنى بسيطًا للدفع كل شهر ، مما يتيح لك ترك رصيد كبير عند انتهاء مدة APR بنسبة 0٪.

تعتبر فترة النسبة المئوية السنوية التمهيدية بنسبة 0٪ قصيرة نسبيًا مقارنة بالمدة المتاحة عند طلب التمويل. حتى أفضل بطاقات الائتمان لتحويل الرصيد لها فترات فائدة سنوية مقدرة بنسبة 0٪ تتراوح من 18 إلى 21 شهرًا ، بينما يمكنك الحصول على تمويل شخصي لمدة 60 شهرًا أو أكثر في بعض الحالات.

ملحوظة: بعض البنوك تستطيع امتلاك قرض منها يصل مدته الى 25 سنة عن طريق اتخاذ بعض الخطوات واليكم هذا الدليل لطب قرض 5 مليون ريال تُسدد قسمتها على 25 عام.

متى يكون تحويل الرصيد هو الأفضل؟

من المنطقي أن تستفيد من عرض تحويل المديونية إذا كان دينك صغيرًا نسبيًا وكنت واثقًا من أنه يمكنك سداده بالكامل بدون انتهاء فترة النسبة المئوية للمقدمة بنسبة 0٪. بالتأكيد ، يمكنك نظريًا جني سداد آخر للدين في هذه المرحلة ، ولكن الاعتماد عليها ليس فكرة ذكية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تكون عمليات إحالة الدين رائعة إذا كنت ترغب في المرونة لإجراء تمويل عمليات شراء جديدة ، حيث أن العديد من بطاقات الائتمان التي تحتوي على عروض تحويلات الرصيد تتمتع أيضًا بفترات APR مقدمة ممتازة بنسبة 0٪ لعمليات الشراء الجديدة. لا تنسى أنه هناك عقوبة التأخر في سداد قسط التمويل لذلك لا تنسى أبدا تسديد الأقساط الشهرية في موعدها.

يمكنك دائمًا استخدام مزيج من الاثنين

من الممكن بالتأكيد استخدام كلتا الطريقتين لسداد الدين لصالحك. على سبيل المثال ، لنفترض أن لديك 20000 ريال من ديون بطاقة الائتمان ذات الفائدة المرتفعة ، ولكنك تعلم أنه لا توجد طريقة تمويل يمكنك سدادها خلال فترة معدل الفائدة السنوية 0٪ باستخدام بطاقة ائتمان شراء المديونية.

يمكنك اختيار إحالة مبلغ يمكن إدارته من الدين إلى بطاقة ائتمان لتحويل الرصيد مع نسبة فائدة سنوية 0٪ مقدمة ، ثم الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل للباقي. بهذه الطريقة ، تتجنب الفائدة على أكبر قدر ممكن من المديونية ، ولكن دون المخاطرة بفرض سعر فائدة مرتفع على بطاقة الائتمان على الباقي قبل أن تتمكن من سداد الدين.

النقطة المهمة هي أنه في حين أن لكلتا الطريقتين إيجابيات وسلبيات ، لا يتعين عليك بالضرورة اختيار أحدهما أو الآخر. يمكن أن يكون أفضل حل لإدارة الدين هو مزيج من الاثنين.