قرض فوري يصل 300 ألف ريال بدون تحويل الراتب من بنك الرياض السعودي

تمويل شخصي يصل إلي 300 ألف ريال سعودي من بنك الرياض، حيث يسعى بنك الرياض لتقديم الخدمات التمويلية متعددة بدون تحويل الراتب لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقدم كل الخدمات عبر الموقع الالكتروني العديد من الحلول المصرفية وتقدم لهم القروض الميسرة بفترات سداد طويلة وهامش ربح تنافسي، مما يدعم المواطن السعودي في تحقيق أهدافه لتساعدهم في التغلب علي صعوبة المعيشة، لذا نقدم لكم عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول علي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من بنك الرياض.

شروط ومميزات التمويل الشخصي من بنك الرياض

بنك الرياض من اهم وأفخم البنوك المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم تمويل إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يتميز بنك الرياض في سهولة اجرائات وسرعة الاستجابة في الحصول علي التمويل وبدون تحويل الراتب وبفترة سداد طويلة تصل إلي 60 شهر حيث يقدم عدد من القروض المختلفة مثل قرض المتقاعدين، وقد وضع بنك الرياض عدد من الشروط لكل من يريد الحصول علي التمويل الشخصي، ومن اهم الشروط كالتالي:

أولا يجب أن لا يقل عمر العميل عن 18 عام، وأن لا يقل عمر المقيم داخل المملكة عن 22 عام. يجب أن لا يقل فترة العمل في وظيفته الحكومية عن سنه كاملا. يجب أن لا يقل الراتب الشهري للعميل عن 2000 ريال سعودي. يصل التمويل الشخصي إلي 300 ألف ريال سعودي.

التقديم الحصول علي تمويل بدون تحويل الراتب من بنك الرياض

يقدم بنك الرياض تمويلات مختلفة بدون تحويل الراتب ويعتبر هذا النوع من التمويلات التي يبحث عنها المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ودائما ما نجد أن بنك الرياض من اهم البنوك التي تقدم العديد من التمويلات المميزة لجميع المواطنين، فقط تابع الخطوات من اجل الحصول علي قرض كالتالي: