الاردن .. توقيف ثلاث شقيقات قتلن ودَفنَّ مولود غير شرعي لإحداهن

دوت الخليج :- قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، القاضي بكر القرعان، توقيف ثلاث شقيقات قتلن ودفَنَّ مولود غير شرعي لإحداهن، وشقيق لهنَّ شارك بالدفن، 15 يوماً على ذمة التحقيق.
وأسند المدعي العام القرعان، تهمة القتل العمد للشقيقات الثلاث، وتهمة التدخل بالقتل لشقيقهم الذي شارك بالدفن.وقال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية توصلت لمعلومات حول الجريمة، وبالتحقيق مع المشتبه بهم، وهم الشقيقات الثلاث، وشقيقهم، تبين أن الحادثة مضى عليها نحو أربعة أشهر، وثبت بالتحقيق أن إحدى الشقيقات حَمِلَت بطريقة غير مشروعة، وعند موعد الولادة، ذهبت لمكان إقامة شقيقاتها، وبعد أن أنجبت الشقيقة الحامل مولود إنثى، قرّرن ثلاثتهن خنقها ودفنها إخفاءً للعار.وأضاف، أن الشقيقات الثلاث وشقيق لهنّ، توجهوا لمنطقة ضبعة، ودفنوا جثة المولودة هناك وغادروا المكان، وبعد أربعة أشهر وردت معلومات للأمن العام حول الحادثة، وجرى فتح تحقيق، والقبض على المتهمين وإحالتهم لمدعي عام الجنايات الكبرى، لإتخاذ المقتضى القانوني
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