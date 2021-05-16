دوت الخليج :- قالت مواقع عبرية، اليوم الاحد، إن أردنيان عبرا الحدود الأردنية الفلسطينية بالسكاكين، وتم توقيفهما في بلدة جلبوع الشمالية ، بحسب ما أفاد موقع كان الأحد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "كان": أردنيان يعبران الحدود إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.