جدة - نرمين السيد - أكدت الجزائر أنه لا يمكن تحقيق السلام فى فلسطين دون أن يتخذ المجتمع الدولى ولاسيما مجلس الأمن موقفا حازما وشجاعا لإعادة مسار التسوية السياسية، لإنهاء احتلال الأراضى الفلسطينية.





وشدد وزير الخارجية الجزائرى صبرى بوقادوم فى كلمة له خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى على "إدانة الجزائر القوية والصريحة للأعمال الهمجية التى ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى". وأكد على موقف بلاده "المبدئى والثابت فى دعم القضية الفلسطينية العادلة، ووقوفها مع الأشقاء الفلسطينيين فى هذه الظروف العصيبة". ودعا "المجتمع الدولى وبالخصوص مجلس الأمن للاضطلاع، بمسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية فى حماية الشعب الفلسطينى". وطالب "بالعمل الفورى لوضع حد لآلة القتل والدمار ومواجهة الاعتداءات الوحشية على حياة وممتلكات هذا الشعب الشقيق وضمان احترام قواعد القانون الدولى". وأضاف أن "هذه الاعتداءات السافرة التى تنتهك بصفة علنية كافة القوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، تضع مجددا مصداقية النظام الدولى المتعدد الأطراف على المحك". وتابع: "الحصانة الممنوحة للاحتلال تنذر بتماديه فى ارتكاب أبشع الجرائم ومواصلة سياساته العنصرية، بما يقوض آفاق حل عادل وشامل، ناهيك عن تأزيم الأوضاع فى المنطقة برمتها مثلما تؤكده الأحداث الراهنة". وشدد على أنه "قناعتنا راسخة بأنه لا يمكن تحقيق السلام دون اتخاذ المجتمع الدولى، ولاسيما مجلس الأمن، موقفا حازما وشجاعا لإعادة بعث مسار التسوية السياسية، بما يمكن من إنهاء احتلال الأراضى الفلسطينية والسماح للشعب الفلسطينى بممارسة حقه غير القابل للتصرف فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر: على مجلس الأمن أن يتخذ موقفا حازما لإنهاء الاحتلال فى فلسطين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.