ملك الأردن: اتصالات مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلى فى غزة

جدة - نرمين السيد - قال العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم الأحد، إن بلاده تشارك فى اتصالات دبلوماسية مكثفة حالياً لوقف التصعيد العسكرى الإسرائيلى الذى أدى لأسوأ تفجر للعنف فى الأراضى الفلسطينية منذ سنوات.





وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، لم يدلِ الملك بمزيد من التفاصيل حول هذه الاتصالات.

وكان الملك عبد الله الثانى قد حذر فى الأيام الماضية من تداعيات الحملة العسكرية الإسرائيلية وقال إنها تعرض المنطقة لخطر كبير من عدم الاستقرار.

ويتواصل التصعيد العسكرى بين إسرائيل وحركة حماس لليوم السابع على التوالى مخلفاً خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعى الدولية للوصول إلى حل.

وقد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجلس الأمن الدولى اليوم الأحد، بأن الأعمال القتالية فى إسرائيل وغزة "مروعة للغاية"، ودعا لوقف القتال فوراً.

وقال جوتيريش فى افتتاح أول اجتماع علنى للمجلس الذى يضم 15 عضوا حول الصراع إن الأمم المتحدة: "تدفع كل الأطراف بقوة نحو وقف إطلاق النار على الفور" ودعا الجميع إلى "السماح بتقدم جهود الوساطة ونجاحها".