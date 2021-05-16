قرار هام بشأن عودة الدراسة في المدارس بداية من العام القادم بالمملكة

قرار هام بشأن عودة الدراسة في المدارس بداية من العام القادم، وفقاً للقرار الملكي الذي يتضمن عودة الدراسة في المدارس اعتباراً من العام القادم للمعلمين والمعلمات والطلاب والإداريين وجميع عناصر العملية التعليمية، أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرار بتشكيل لجنة لعمل تصور عن العملية التعليمية في المدارس والجامعات والمؤسسات التدريبية التقنية والمهنية لدراسة الوضع المتوقع لهذا القرار بعد فترة طويلة من تطبيق عملية التعليم عن بعد.

عودة الدراسة في المدارس من العام القادم

دعا آل الشيخ إلى تكوين لجنة مكونة من نائب الوزير للجامعات، ورؤساء جامعات كل من جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

وذلك لمناقشة قرار عودة الدراسة في المدارس، وإجراء الترتيبات الخاصة بذلك للحفاظ على صحة وسلامة جميع منسوبي التعليم، ويذكر أن الشيخ حمد وجه بعمل خطة لتلقي لقاح كورونا لجميع منسوبي التعليم، وذلك قبل قدوم العام الدراسي الجديد، حتى يتمكن الجميع من العودة للعملية التعليمية بسلام.

زيادة الطاقة الاستيعابية لمحاربة التكدس

هذا ومن المحتمل ان تبدأ وزارة التعليم بالمملكة بالتجهيز للعام الدراسي القادم، والذي يتكون من ثلاث فصول دراسية بما فيها فصل صيفي، حيث قامت بإنشاء فصول دراسية جديدة داخل المدارس لتقليل تكدس الطلاب في الفصل، ومراعاة التباعد الإجتماعي، بالإضافة إلى إنشاء تصميمات مدارس جديدة في كافة أنحاء المملكة لتقليل التكدس في مدارس مدن المملكة

والتي تستوعب ما يزيد عن 33 ألف طالب وطالبة، وقد وصل عدد الفصول بالمدارس الأخرى بعد الزيادة إلى 277 فصل، كما تم إنفاق ما يزيد عن 376 مليون ريال لصيانة المرافق والخدمات في المدارس، أما عن تكلفة إنشاء الفصول والمدارس الجديدة فقد تخطت 7 مليار ريال سعودي.