الفئات المسموح لها السفر خارج السعودية وما هي شروط السفر؛ حيث صدر بيان عن وزارة الداخلية يعلن فيه عن فتح الطيران السعودي، وتحديد الدول المسموح السفر لها من السعودية، بالإضافة إلى الدول المحظور السفر إليها؛ وذلك نتيجة تدني الوضع الصحي في هذه الدول، وانتشار فيروس كورونا، ومن المقرر أن تبدأ رحلات الطيران للدول المسموح بها اعتبارًا من الغد الإثنين الموافق 5 شوال 1442، وقد حدد البيان المواطنين المسموح لهم بالسفر خارج المملكة.

الفئات المسموح لها السفر خارج السعودية

حددت وزارة الداخلية السعودية الفئات المسموح لها السفر خارج السعودية، كذلك الدول المسموح السفر لها من السعودية وعددهم 38 دولة، وفيها يلي المواطنين المسموح لهم بالسفر:

المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا كاملًا “الجرعتين”.

المواطنين الذين تلقوا جرعة واحدة من لقاح كورونا بشرط مضي مدة 14 يوم على تاريخ تلقي اللقاح كما يظهر في تطبيق توكلنا.

المواطنين الذين تعافوا من فيروس كورونا بشرط مضي أقل من 6 أشهر على الإصابة.

المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عام مع تقديم بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي.

الدول المسموح السفر لها من السعودية

شمل نص بيان وزارة الداخلية أسماء الدول المسموح السفر لها من السعودية، وقد تم اختيار هذه الدول وفقًا لنتائج التقارير الواردة من الجهات الصحية المعنية، ومن أبرز هذه الدول:

جمهورية مصر العربية.

الولايات المتحدة الأمريكية.

المملكة المتحدة وإيطاليا.

ألمانيا وأسبانيا.

تركيا وأثيوبيا وهولندا.

المالديف والصين.

العراق والمغرب.

قطر والبحرين.

الإمارات والكويت.

سويسرا وفرنسا.

لبنان وماليزيا.

شروط السفر من السعودية

أكدت هيئة الطيران السعودية على ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات الخاصة بالسفر خارج السعودية، ومراجعة هذه الشروط لأنه في تحديث مستمر، ومنها:

التأكد من أهلية المواطن للسفر إلى الدول المسموح السفر لها من السعودية.

استخراج تصاريح السفر إذا لزم الأمر.

التعرف على إرشادات السفر من مصادرها الرسمية.

العمل على تقديم شهادة الفحص الطبي PCR من الجهات الصحية المعتمدة.

إلى هنا نكون تعرفنا على ما ورد في بيان وزارة الداخلية السعودية من إرشادات ومعلومات تتعلق بشروط السفر خارج السعودية، والدول المسموح السفر لها من السعودية، بالإضافة إلى الفئات المسموح لها السفر خارج السعودية.