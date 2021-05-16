نصرالله يرحب بالحوار الإيراني-السعودي ويؤكد لست مصابا بكورونا

دوت الخليج :- رحب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله بالمفاوضات التي انطلقت بين إيران والسعودية، مؤكدا دعمه لـ"أي حوار يسهم في تهدئة المنطقة".

وتطرق نصرالله في كلمة ألقاها اليوم الجمعة بمناسبة، "يوم القدس"، إلى المفاوضات التي انطلقت مؤخرا بين الرياض وطهران والتصريحات التي أدلى بها مؤخرا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بخصوص إيران، مشددا على أن كل ذلك "يصب في مصلحة محور المقاومة".

وشدد نصرالله على أن أي مفاوضات تخوضها إيران لن تكون على حساب حلفائها، مضيفا: "التجربة أثبتت أن إيران لا تتخلى عن الحلفاء ولا تبيعهم ولا تتفاوض عنهم ولذلك نؤيد كل حوار إيراني-دولي أو إيراني-عربي لأنه يساهم في تقوية محور الأصدقاء".

وتابع: "من يجب أن يقلق من الحوار الإيراني السعودي هم حلفاء أمريكا في المنطقة، والذين يرتزقون على المواقف السياسية، وأما أصدقاء إيران لديهم الثقة العالية بأن ما يجري هو لمصلحة محور المقاومة".

كورونا

و نفى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله إصابته بفيروس كورونا، رغم معاناته من السعال.

وقال نصر الله في الكلمة التي ألقاها اليوم الجمعة بمناسبة "يوم القدس": "وضعي الصحي جيد ولست مصابا بكورونا، وإنما فقط لدي التهاب بالقصبة الهوائية ما يتسبب بالسعال".

المصدر : ار تي