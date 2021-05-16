"الحذاء الذهبي".. سباق الأمتار الأخيرة بين صلاح وكين

بعد حسم مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتدم صراع من نوع آخر، على لقب "الحذاء الذهبي" في الدوري.

ويتساوى النجم المصري محمد صلاح، مع الهداف الإنجليزي هاري كين، في صدارة الهدافين، برصيد 22 هدفا لكل منهما، مع تبقي مباراتين فقط.

وسجل كل من صلاح وكين، هدفا، لفريقيهما ليفربول وتوتنهام، في الجولة 36، الأحد، ليتعزز صراع الهدافين بين النجمين.

أفضلية صلاح

ويمتلك صلاح أفضلية على خصمه كين، للظفر بالحذاء الذهبي، من حيث سهولة المباريات المتبقية، حيث يملك ليفربول جدولا أسهل من ذلك الذي ينتظر توتنهام.

وسيواجه صلاح بيرنلي خارج ملعبه، ثم كريستال بالاس على ملعبه، وهما الفريقان بالمركزين 15 و13 في ترتيب الدوري.

بينما سيواجه كين خصمين عنيدين، هما أستون فيلا (المركز 11) على ملعبه، ثم ليستر سيتي (المركز الثالث) خارج ملعبه.

ويسعى كل من صلاح وكين لتحقيق الحذاء الذهبي، للمرة الثالثة في مشوارهما في الدوري، حيث حققه كل منهما مرتين في السابق.

وتوج كين بلقب الهداف عامي 2016 و2017، بينما حققه صلاح عامي 2018 و2020.

ووصل صلاح لأهدافه الـ22 في 35 مباراة بالدوري، ومن ضمنها 6 ضربات جزاء، بينما وصل كين لنفس العدد في 33 مباراة، وبـ4 ضربات جزاء.