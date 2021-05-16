فيديو.. مقتل شخصين وإصابة 132 فى انهيار كنيس يهودى بالقدس المحتلة

جدة - نرمين السيد - وأظهر شريط فيديو بثه التلفزيون الإسرائيلى، عشرات المصلين وهم يسقطون على الأرض عندما انهارت مدرجات مزدحمة. وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلى إن "عددًا كبيرًا من المصلين أصيب". كانت خدمات الطوارئ الطبية الوطنية فى إسرائيل قد قالت فى وقت سابق إن شخصين فى حالة "حرجة"، وستة فى حالة "خطيرة"، وحوالى 50 فى حالة "متوسطة إلى خفيفة". وقالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إن المستشفيات تستعد لحدث هائل الإصابات. وذكر رجل إطفاء وصل إلى مكان الحادث للقناة 13 الإسرائيلية أن المصلين على ما يبدو محاصرون تحت المدرجات.

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