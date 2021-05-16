روسيا تدين بشدة استخدام العنف ضد المدنيين فى إسرائيل وفلسطين

جدة - نرمين السيد - ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية إلى فيرشينين قوله فى اجتماع غير عادى عبر الإنترنت لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية إن بلاده "تدين بشدة استخدام القوة ومظاهر العنف ضد المدنيين فى كل من إسرائيل وفلسطين، ويجب وقف المواجهة المسلحة التى أدت بالفعل إلى سقوط قتلى وجرحى العشرات من بينهم نساء وأطفال".

وأضاف فيرشينين أن موسكو تدعو إلى بذل جهود لتهيئة الظروف لاستئناف حوار السلام بين فلسطين وإسرائيل.

وأردف يقول إنه "من الضرورى عدم تضييع الوقت لتهيئة الظروف لاستئناف حوار السلام الفلسطينى الإسرائيلى على أساس القرارات الحالية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبدأ دولتين فلسطينية وإسرائيلية تتعايشان فى سلام وأمن".