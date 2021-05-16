جدة - نرمين السيد - ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية إلى فيرشينين قوله فى اجتماع غير عادى عبر الإنترنت لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية إن بلاده "تدين بشدة استخدام القوة ومظاهر العنف ضد المدنيين فى كل من إسرائيل وفلسطين، ويجب وقف المواجهة المسلحة التى أدت بالفعل إلى سقوط قتلى وجرحى العشرات من بينهم نساء وأطفال".
وأضاف فيرشينين أن موسكو تدعو إلى بذل جهود لتهيئة الظروف لاستئناف حوار السلام بين فلسطين وإسرائيل.
وأردف يقول إنه "من الضرورى عدم تضييع الوقت لتهيئة الظروف لاستئناف حوار السلام الفلسطينى الإسرائيلى على أساس القرارات الحالية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبدأ دولتين فلسطينية وإسرائيلية تتعايشان فى سلام وأمن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تدين بشدة استخدام العنف ضد المدنيين فى إسرائيل وفلسطين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.