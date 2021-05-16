السعودية تمدد قيود السفر إلى 13 دولة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت السعودية استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، إلى 13 دولة، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، استمرار منع سفر المواطنين إلى الدول التالية (ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند)، وأى دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها، حرصا على سلامة وأمن المواطنين.

كما أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين الراغبين فى السفر للدول المسموح السفر إليها، توخى الحذر والابتعاد عن المناطق التى يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيا كانت وجهتهم.