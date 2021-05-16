الجزائر تقرر إعادة فتح المنافذ الجوية والبرية جزئيا

جدة - نرمين السيد - وتم خلال هذا الاجتماع استعراض توصيات الاجتماع الذى عقد يوم أمس وخصص لدراسة الآليات المناسبة لتنظيم عملية فتح الحدود الجوية والبرية.

ووافق مجلس الوزراء على مقترحات الفتح الجزئى، على أن تكون البداية بمعدل خمس رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران، ابتداء من الفاتح يونيو المقبل.

كما تم التشديد على "ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة، على أن يصدر البيان التنظيمى فى هذا الشأن خلال أسبوع"، وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.

كما أمر، فى ذات الصدد، بتوسيع وتعزيز التحقيقات الوبائية، خاصة فيما يتعلق بحالات الإصابة بالفيروس المتحور لضمان أكبر درجات الوقاية.