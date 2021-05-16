وزير الخارجية السعودى يناقش مع نظيره الأمريكى تطورات الأوضاع فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأحد، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتونى بلينكن.

وأوضحت الوكالة أن الوزيران استعرضا خلال الاتصال، العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها فى المجالات كافة، بالإضافة إلى أبرز المستجدات وفى مقدمتها تطورات الأوضاع فى فلسطين، والمستجدات فى المنطقة.