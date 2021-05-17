قروض بنك التنمية الاجتماعية الجديدة 1442 وشروطها والأوراق المطلوبة

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قروض بنك التنمية الاجتماعية 1442 عند الحصول على قرض من بنك التسليف لابد من التعرف على شروط بنك التنمية الاجتماعية أو ما يعرف ببنك التسليف والادخار الجديدة، فهو من أهم المصارف في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم بتمويل اجتماعي للأشخاص، بالإضافة إلى برامج التمويل المهنية مع تمويل المشاريع الصغيرة، فهو من البنوك التي تساهم في بناء اقتصاد المملكة والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن.
ما هي قروض بنك التنمية الاجتماعية 1442 ؟
قروض بنك التنمية الاجتماعية ” بنك التسليف ” لسنة 1442 – 2021 هي قروض يتم توفيرها من قبل البنك لكل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية مما يساعدهم على حل مشاكلهم المادية، بالإضافة إلى تقديم فكرة الادخار للمواطنين من أجل الحصول على حياة تتمتع بالراحة ومن ضمن هذه القروض على الآتي:
- قرض للمساعدة على الزواج ما يعرف باسم تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية.
- قروض للأشخاص المتقاعدين عن العمل بنك التنمية الاجتماعية.
- قروض بنك التنمية الاجتماعية لإنشاء المشاريع المختلفة.
- قروض بنك التنمية الاجتماعية ترميم المنزل.
- تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية.
قام بنك التنمية الاجتماعية بتحديد نظام جديد وشروط وقواعد جديدة وهذا بناء على رغبة القيادة في تنويع نشاط البنك والادخار و تطوير الأعمال، وتكون الشروط على النحو التالي:
- شروط الأفراد والشركات
- يشترط أن يكون الشخص الذي يريد الحصول على القرض سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن 70 عام.
- أن يكون المقترض لديه خبرة تساعده في العمل في المشروع.
- يجب أن لا يقل الحد الأدنى لدخل المتقدم عن 200 ريال سعودي ولا يزيد دخله السنوي عن 12 ألف ريال سعودي.
- يشترط أن يكون الكفيل سعودي الجنسية ولا يزيد عن 55 عام.
- يشترط أن لا يكون المقترض عليه للبنك أي قروض أخرى.
- لابد أن يكون الوضع المالي للشخص المتقدم للحصول على القرض يسمح له بالحصول على التمويل.
- لا يجوز لأي موظف داخل البنك أو أقاربه من الدرجة الثانية أن يحصل على التموين.
- يشترط البنك على الشخص الذي يريد تمويل المشروع وغير متفرغ لإدارته أن يتم تمويله، ولكن يشترط توفير مدير سعودي.
- يكون متفرغ للعمل ويمتلك خبرة ومتخصص في إدارة هذه الأعمال.
- لا يسمح البنك بإعطاء تمويل لأقارب موظف البنك حتى الدرجة الثانية، ولا يجوز لهم أيضًا أن يقوموا بكفالة أي مقترض أو التوقيع على أي وثيقة.
- يمكن إعطاء تمويل شخص مقترض لديه منشأة أخرى، ولكن سوف يتم منح التمويل للمشروع المطلوب فقط ولا يتم استخدامه إلا لتلك المشروع.
الوسوم
قروض بنك التنمية الاجتماعية 1442 عند الحصول على قرض من بنك التسليف لابد من التعرف على شروط بنك التنمية الاجتماعية أو ما يعرف ببنك التسليف والادخار الجديدة، فهو من أهم المصارف في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم بتمويل اجتماعي للأشخاص، بالإضافة إلى برامج التمويل المهنية مع تمويل المشاريع الصغيرة، فهو من البنوك التي تساهم في بناء اقتصاد المملكة والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن.
ما هي قروض بنك التنمية الاجتماعية 1442 ؟
قروض بنك التنمية الاجتماعية ” بنك التسليف ” لسنة 1442 – 2021 هي قروض يتم توفيرها من قبل البنك لكل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية مما يساعدهم على حل مشاكلهم المادية، بالإضافة إلى تقديم فكرة الادخار للمواطنين من أجل الحصول على حياة تتمتع بالراحة ومن ضمن هذه القروض على الآتي:
- قرض للمساعدة على الزواج ما يعرف باسم تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية.
- قروض للأشخاص المتقاعدين عن العمل بنك التنمية الاجتماعية.
- قروض بنك التنمية الاجتماعية لإنشاء المشاريع المختلفة.
- قروض بنك التنمية الاجتماعية ترميم المنزل.
- تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية.
قام بنك التنمية الاجتماعية بتحديد نظام جديد وشروط وقواعد جديدة وهذا بناء على رغبة القيادة في تنويع نشاط البنك والادخار و تطوير الأعمال، وتكون الشروط على النحو التالي:
- شروط الأفراد والشركات
- يشترط أن يكون الشخص الذي يريد الحصول على القرض سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن 70 عام.
- أن يكون المقترض لديه خبرة تساعده في العمل في المشروع.
- يجب أن لا يقل الحد الأدنى لدخل المتقدم عن 200 ريال سعودي ولا يزيد دخله السنوي عن 12 ألف ريال سعودي.
- يشترط أن يكون الكفيل سعودي الجنسية ولا يزيد عن 55 عام.
- يشترط أن لا يكون المقترض عليه للبنك أي قروض أخرى.
- لابد أن يكون الوضع المالي للشخص المتقدم للحصول على القرض يسمح له بالحصول على التمويل.
- لا يجوز لأي موظف داخل البنك أو أقاربه من الدرجة الثانية أن يحصل على التموين.
- يشترط البنك على الشخص الذي يريد تمويل المشروع وغير متفرغ لإدارته أن يتم تمويله، ولكن يشترط توفير مدير سعودي.
- يكون متفرغ للعمل ويمتلك خبرة ومتخصص في إدارة هذه الأعمال.
- لا يسمح البنك بإعطاء تمويل لأقارب موظف البنك حتى الدرجة الثانية، ولا يجوز لهم أيضًا أن يقوموا بكفالة أي مقترض أو التوقيع على أي وثيقة.
- يمكن إعطاء تمويل شخص مقترض لديه منشأة أخرى، ولكن سوف يتم منح التمويل للمشروع المطلوب فقط ولا يتم استخدامه إلا لتلك المشروع.
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