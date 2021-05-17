قرض بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية حتي 60 ألف ريال سعودي

قرض بدون فوائد ، يقدم بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من منتجات التمويل الاجتماعي المخصصة لدعم شريحة المواطنون ذوي الدخل المنخفض لمساعدتهم علي تحمل أعباء الحياة من خلال تقديم قروض بدون فوائد وفقاً واحتياجات العملاء المختلفة، وتحتوي حزمة المنتجات التمويلية علي قرض الأسرة المصمم خصيصاً لمساندة رب الأسرة أو عائلها في تحمل المسئوليات والالتزامات وقرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية والذي يهدف الي تقديم الإعانة لحديثي الزواج لتأسيس حياتهم وقرض الترميم المخصص لإعادة تجديد أو إصلاح العيوب الإنشائية أو الطارئة والتعديلات الضرورية للمنازل السكنية الخاصة بالعملاء.

قرض بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم البنك الحلول التمويلية في منتجات التمويل الاجتماعي المتوافقة مع متطلبات العملاء حيث تمتاز بكونها قرض بدون فوائد وبأقساط شهرية ثابتة وفقاً ومبلغ التمويل، ويبلغ الحد الأدني من التمويل 18,000 ويصل الحد الأقصي من مبلغ القرض الي 60,000 ريال سعودي ويتم سدادهم وفقاً وجدول الأقساط الآتية وقدرة العميل علي السداد حين توافر الشروط المطلوبة للحصول علي التمويل المطلوب:

شروط الحصول علي التمويل الاجتماعي من بنك التسليف

سنتناول الآن الشروط العامة للحصول علي التمويل الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية والشروط الخاصة وفقاً وكل منتج تمويلي.

أولا: الشروط العامة:

أن لا يتجاوز الدخل الشهري لمقدم طلب التمويل الاجتماعي عن 12,500 ريال سعودي.

أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.

أن يكون العميل منتظم في سداد أقساطه السابقة حال سبق طلبه لمنتج تمويلي من البنك.

تقديم المستندات المطلوبة لطلب التمويل وفقاً ونوعه.

تقديم الضمانات المطلوبة والتي يحددها البنك.

ثانيا: شروط الحصول علي قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية “بالإضافة الي الشروط العامة يتم إستيفاء الشروط الآتية”

أن يكون مقدم الطلب علي الزواج للمرة الأولي ويستثني ذلك من توفيت زوجته أو من طلق زوجته قبل الدخول بها.

أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي حالة أن الزوجة تحمل جنسية اخري خلاف ذلك، فيجب الحصول علي موافقة من الجهة المختصة أولاً.

تقديم عقد نكاح مصدق ورسمي من المحكمة وأن لا يكون مر علي تاريخ إصداره أكثر من عامين.

ثالثاً: شروط الحصول علي قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية



إن لا يتجاوز عمر مقدم الطلب عن 70 سنة وللكفيل 55 سنة.

يحق للمرأة المطلقة أو الأرملة التقدم بطلب تمويل الأسرة أن كانت تعول طفلاً فأكثر.

يتم إحتساب الأبن الذي يقل عمره عن 24 عاماً طالما لم يتزوج أو يعمل، وتحتسب الأبنة طالما لم تتزوج أو تعمل.

رابعاً: شروط الحصول علي تمويل الترميم

أن لا يقل عمر مقدم الطلب عن 21 عاماً.

أن يكون المنزل المراد الحصول علي التمويل له مملوك للعميل أو أن يكون شريكاً في ملكيته بموجب صك شرعي أو عقد تملك ويجوز الحصول علي التمويل لترميم المنازل المقامة علي أراضي مصبرة أو موقوفة.

أن يكون مضي علي بناء المنزل 5 سنوات.

يتم تقديم بيان أعمال بعملية الترميم والتصاريح الخاصة بها والتكاليف التقديرية.

أن يكون مضي علي عقد انتقال الملكية سنتان حال انتقالها بين الأقارب من الدرجة الأولي.

طريقة التقديم علي طلب التمويل الاجتماعي أونلاين

يجب علي العميل إستيفاء الوثائق والأوراق المطلوبة وفقاً وكل قرض بدون فوائد المطلوب الحصول عليه ومن ثم الذهاب الي بوابة التقديم الإلكتروني للقروض الاجتماعية واستيفاء النموذج الإلكتروني وطباعته من صفحة العميل وإرفاقها مع بقية المستندات المطلوبة من البنك وتسليمها الي أحد فروع البريد السعودي والذي سيقوم بإرسال المستندات الي بنك التنمية الاجتماعية.