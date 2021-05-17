باقات زين مفوتر مع جهاز وقيمة الأقساط الشهرية

يبحث العديد من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية عن باقات زين مفوتر مع جهاز والتي من خلالها يتم السماح لهم بالحصول على جوال مميز بالتقسيط ودون الحاجة إلى دفع ثمنه بالكامل، فمن خلال عروض الجوالات الذكية والأجهزة يتم تقديم العديد من الأجهزة الحديثة للعملاء والتي يمكنهم الاختيار منها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على باقات زين مفوتر مع جهاز أو عروض زين للأجهزة.

باقات زين مفوتر مع جهاز

يمكن للعملاء من خلال باقات زين مفوتر مع جهاز الاختيار بين العديد من الباقات مفوتر مع جهاز من اختيار العميل حيث توفر الشركة هذه الخدمة بثلاث خطوات فقط وهي اختيار الجهاز ومن ثم إضافة باقة الشباب المرغوب فيها وأخيرًا يتم اختيار باقة التقسيط.

عروض باقات مع الأجهزة من زين

قامت الشركة بتوفير أكثر من باقة للعملاء الجدد والتي يمكنهم من خلالها الحصول على جهاز من اختيارهم بعد الاشتراك في الباقة ومن أفضل هذه الباقات ما يلي:

باقة شباب 99 والأجهزة المتاحة

يتاح للعميل الحصول على أكثر من جهاز ويتم الحصول عليها عبر دفع قيمة القسط بالإضافة إلى قيمة الباقة الشهرية بسعر 90.85 ريال سعودي فقط شاملة 15% قيمة الضريبة المضافة بدلًا من 113.85، وتضم هذه الباقة الأجهزة التالية:

جوال هواوي Nova 7 5G.

جوال Samsung A80.

جوال Samsung Galaxy S10e.

جوال iPhone SE.

كل هذه الجوالات يتم الحصول عليها عبر التقسيط بقسط شهري يبدأ من 86.25 ريال سعودي فقط، وللحصول على المزيد من المعلومات عن خطط التقسيط، يمكن زيارة موقع زين الإلكتروني.

باقة شباب 149 والأجهزة المتاحة

يتم دفع مبلغ 136.85 ريال سعودي شاملة الضريبة المضافة بنسبة 15% بدلًا من 171.35 ريال سعودي، وقد تم إتاحة بعض من الأجهزة خلال هذه الباقة وهي:

جوال iPhone XS.

جوال Huawei P40 Pro 5G.

جوال iPhone 12 mini.

جوال iPhone XR.

جوال Huawei P40 5G.

جوال iPhone SE.

ويتم دفع قيمة القسط الشهري بمبلغ 86.25 ريال سعودي فقط شهريًا دون الحاجة إلى دفع دفعة مقدمة، كما أن الشركة قامت بتوفير العديد من الباقات الأخرى بأجهزة حديثة يمكن الحصول عليها دون الحاجة لدفعات مقدمة من العملاء.