أحدث عروض الجوالات من زين أجهزة آيفون وهواوي الذكية

تقوم شركة زين للاتصالات بتوفير أفضل أجهزة الجوالات للعملاء فمن خلال أحدث عروض الجوالات من زين يمكن الحصول على الجهاز الذي يرغب به العميل بأسعار تنافسية، كما توفر عروض زين جوالات تقسيط للعملاء الراغبين في الحصول على الجوالات ولا يرغبون في سداد قيمة الجوال بالكامل، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أحدث عروض الجوالات من زين أو عروض الجوالات الذكية.

أحدث عروض الجوالات من زين

تتوفر أحدث عروض الجوالات من زين عبر المتجر الإلكتروني الخاص بالشركة والذي يمكن للعملاء من خلاله الإطلاع على أحدث الأجهزة وأسعارها، ومن أفضل عروض الأسعار على الجوالات ما يلي:

أحدث عروض الجوالات من زين ايفون

تعتبر أجهزة ايفون هي الأجهزة المفضلة للعملاء من داخل المملكة لذا قامت الشركة بتوفير أكثر من جهاز ضمن مجموعة كبيرة من الأجهزة المتاحة بالمتجر وتضم العروض:

جوال ايفون 12 برو ماكس بسعر يبدأ من 5299 ريال سعودي فقط.

جوال ايفون 12 ميني بسعر يبدأ من 3162 ريال سعودي.

جوال ايفون 12 برو بسعر يبدأ من 4799 ريال سعودي.

جوال ايفون 12 بسعر يبدأ من 3645 ريال سعودي.

جوال ايفون اس أي بسعر يبدأ من 1619 ريال سعودي.

جوال ايفون اكس اس ماكس بسعر يبدأ من 3242 ريال سعودي.

جوال ايفون اكس اس بسعر يبدأ من 2719 ريال سعودي.

جوال ايفون اكس ار بسعر يبدأ من 2364.72 ريال سعودي.

ويختلف سعر الجهاز باختلاف المساحة المرغوبة من العميل واللون أيضًا ويمكن الاختيار من بين الألوان المتاحة عبر الموقع، ويمكن أيضًا تقسيط جوالات من زين حسب خطط الأسعار والباقات.

عروض جوالات من زين هواوي

تعتبر شركة هواوي واحدة من أكبر الشركات العالمية والتي تقدم أفضل الأجهزة الحديثة بالإضافة إلى مواكبة التطور المستمر ومن أفضل الأجهزة التي توفرها الشركة:

جوال هواوي بي 40 والذي يدعم حتى شبكات الجيل الخامس ويتم توفيره من الشركة بسعر 2399 ريال سعودي.

جوال هواوي بي 40 برو والذي يدعم حتى شبكات الجيل الخامس وتم توفير الجهاز بسعر 3349 ريال سعودي.

كما توفر الشركة العديد من العروض المميزة للعديد من الشركات العالمية الأخرى كشركة أوبو وسامسونج بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات جميع الأفراد.