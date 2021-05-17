متى عودة الطيران السعودي 2021 بين مصر والسعودية وباقي الدول العربية والشروط اللازمة

متى عودة الطيران السعودي 2021 سؤال كثر تداوله في تلك الساعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، لمعرفة الشروط اللازمة للسماح للوافدين المقيمين بداخل السعودية بالتوجه إلى العديد من الجهات التي منعت المملكة السفر إليها في الفترة الماضية تخوفًا من انتشار كورونا وخوفًا على المواطنين والمقيمين بداخلها من السفر والعدوى، وكانت من بين تلك الجهات التي تم منع السفر إليها مصر والعديد من الدول العربية، ولذلك يتسائلون لمعرفة الموعد المحدد الذي سيتم فيه السماح بالعودة والذهاب للمقيمين.

متى عودة الطيران السعودي 2021

أعلنت الخطوط السعودية أنه سوف يتم استئناف عودة الرحلات بداية من 17 مايو المقبل عقب إجازة عيد الفطر المبارك 2021، على أن يكون السماح للسفر لعدد 71 محطة من بين 95 محطة كانت قد منعت السفر إليها في فترة منع السفر بسبب انتشار وباء كورونا، وذلك خوفًا من انتقال العودة وانتشارها بين المواطنين والمقيمين في داخلها.

البلاد التي تم السماح بالسفر إليها

وأوضحت في بيانها أن تلك الوجهات التي تم فتح السفر لها من بينها 28 وجهة داخلية و43 وجهة دولية من بينها 12 وجهة عربية، وهم “أبو ظبي والإسكندرية والبحرين والخرطوم والدار البيضاء والدوحة والقاهرة وعمان وشرم الشيخ والكويت وبيروت ودبي”.

أما الوجهات الدولية التي تم السماح بالسفر إليها فهي :

“آثينا، إسلام آباد، باريس، بيشاور، تونس، جاكرتا، جنيف، حيدر آباد، امستردام، دلهي، جوانزوا، فرانكفورت، كاليكوت، مدريد، ملتان، ميونخ، نيويورك، واشنطن، وغيرهم”، وذلك بعد أن أوضحت الجهات المسؤولة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية وغيرها من الدول العربية والأجنبية.

الإجراءات الوقائية في المطارات

أوضح مدير شؤون التواصل في الخطوط الجوية السعودية عبدالله الشهراني، أن الشركة قامت باستغلال الفترة الخاصة التي توقفت فيها المطارات للعمل على التطوير والتحسين في الطائرات، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية الجميع من الإصابة بوباء كورونا، حيث أكد أنه تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات والخطط للصيانة، للاستعداد لفتح الطيران مجددًا بداية من 17 مايو الجاري، ولكن مع وضع بعض القيود للسفر بسبب تفشي وباء كورونا.

وأوضحت الجهات السعودية في الوقت ذاته أنه تم التوقيع مع العديد من الشركات المتخصصة من أجل أن يتم إنتاج المنظفات والمعقمات ووسائل الوقاية للمسافرين على متن الرحلات السعودية، على أن يتم تقديم وسائل التعقيم مغلفة للمسافرين.