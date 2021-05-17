قرض مجاني للعاملين بالقطاع الخاص من بنك التنمية الاجتماعية والشروط

يتساءل الكثير من المواطنين العاملين في القطاع الخاص عن كيفية الحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية، وجاء رد بنك التنمية الاجتماعية على استفسار مواطن يعمل في القطاع الخاص ويريد الحصول على قرض العمل الحر، حيث قال البنك عبر تويتر، اليوم السبت، إنه في حال كان المتقدم غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص، يشترط إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية وما يزال على رأس الِعمل وذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة، حيث يتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد، ومن الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يقدم العديد من أنواع قروض 2021 المختلفة سواء لتمويل المشاريع الصغيرة أو متناهية الصغر لتطوير وتشجيع مشاريع العاملين لحسابهم الخاص وكذلك لموظفي القطاع الخاص ومن يرغب بحسب ما سبق- فسوف نذكر الشروط تقدم بطلب للحصول على قرض مجاني من خلال مقالنا وعلى موقعنا موقع ثقفني.

شرط بنك التنمية الاجتماعية للقرض الحر للعاملين بالقطاع الخاص:

إذا كان المواطن يعمل أو يعمل في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، فيجب استيفاء عدة شروط مهمة للحصول على تمويل قرض مجاني من بنك التنمية الاجتماعية ، وذلك بالترتيب التالي:

يجب على أي شخص مهتم بالحصول على تمويل قرض مجاني إحضار كفيل يعمل في القطاع الحكومي بالمملكة. عند تقديم طلب التمويل ، بشرط أن يكون الكفيل لا يزال لديه عمل حكومي. إذا كان الكفيل يعمل في القطاع الحكومي ، فإن راتبه كافٍ ماليًا لتغطية ضمان القرض المجاني لأن قرض العمل الحر يبدأ في السداد ويفشل صاحب القرض في السداد في التاريخ المحدد ، فسيتم خصم قسط القرض من راتب الموظف الحكومي للكفيل.

حيث يسمح بنك التنمية الاجتماعية لمن يطلب قرض مجاني وهو فى عمل خاص يسمح له ويحصل عليه بحسب ما جاء من خلال تغريدة مسؤولي البنك على تويتر حيث ذكر(إنه في حال كان المتقدم غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص، يشترط إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية وما يزال على رأس الِعمل وذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة، حيث يتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد)، ومن المعلوم أن بنك التنمية يقوم بتقديم قروضًا بناءً على نوع القرض المطلوب من قبل الشخص المستفيد، ويسمح أيضًا بقروض العمل الحر للمرأة وأيضًا تمويل العمل الحر ، وفقًا لرؤية المملكة 2030 م حيث تساهم القروض بشكل عام في التنمية التي تتبناها المملكة وفي الأعمال الصغيرة.

الدخول إلى الموقع بنك التنمية الاجتماعية الرسمي في المملكة العربية السعودية. طلب تمويل قرض مجاني لموظف في القطاع الخاص. طباعة وإرسال جميع المستندات المطلوبة. إرسال كافة البيانات والعمل عليها عبر أيقونة إرسال لاستلام طلب البنك. يفحص البنك ويتحقق من جميع المعلومات الخاصة بمقدم طلب تمويل القرض المجاني ، ويتحقق من استيفاء جميع الشروط ، ثم يرسل التأكيد ويحدد تاريخًا لمقدم الطلب لاستلام القرض.

خطوات الحصول على القرض: