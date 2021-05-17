بايدن: نسعى لـ"تهدئة دائمة" بين الفلسطينيين والإسرائيليين

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، إن إدارته تعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق "تهدئة دائمة"، مضيفا أن الطرفين يستحقان العيش في أمن وسلام.

وأضاف بايدن في تسجيل فيديو بث بمناسبة عيد الفطر: "نرى أيضا أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون سويا العيش في أمن وسلام، وأن ينعموا بدرجة متساوية من الحرية والرخاء والديمقراطية". وتابع الرئيس الأميركي: "إدارتي ستواصل دفع الفلسطينيين والإسرائيليين وأطراف أخرى بالمنطقة للعمل نحو تهدئة دائمة".

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