هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب ميناء كنغان جنوبى إيران

جدة - نرمين السيد - وفى 18 أبريل الماضى، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ميناء غناوة بمحافظة بوشهر الإيرانية. وأفاد التلفزيون الإيرانى بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وشعرت به محافظات بوشهر وخوزستان وفارس جنوب البلاد. وأدى الزلزال حينها إلى أضرار جزئية فى حقل "كجساران" النفطى فى الجنوب الإيرانى.

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