بايدن: واشنطن ستستمر فى دفع الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل التهدئة

جدة - نرمين السيد - وقالت الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولى، فى وقت سابق اليوم الأحد، إنها أوضحت لإسرائيل وللفلسطينيين ولأطراف أخرى أنها مستعدة لتقديم الدعم "إذا سعى الطرفان إلى وقف إطلاق النار" لوضع حد للعنف المتزايد.

وذكرت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن: "تعمل الولايات المتحدة بلا كلل عبر القنوات الدبلوماسية لوضع حد لهذا الصراع.. لأننا نعتقد أن الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء لهم الحق فى العيش بأمن وأمان".

وعقد مجلس الأمن الدولى اليوم أول اجتماع علنى بخصوص هذا التصعيد بعد جلستين مغلقتين الأسبوع الماضى.