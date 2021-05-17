نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منحة الزوجة والأبناء وطريقة إختيار المصرف وإضافة البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منحة الزوجة والأبناء بليبيا فبعد أن قامت وزارة الشئون الإجتماعية الليبية بالقيام بصرف المستحقات للمواطنين الليبيين مما تنطبيق عليهم شروط الإستحقاق، فقد أتاحت الوزارة للمواطنين إختيار المصرف الذي يريد الصرف منه حسب رغبته، وذلك للتيسير على المواطنين.

رابط منحة الزوجة والأبناء

وقد قامت وزارة الشئون الإجتماعية الليبية بتدشين رابط يتيح للمواطنين المستحقين لمنحة الزوحة والأولاد الحصول من خلاله على مستحقاتهم من علاوة الأبناء والزوجة بطريقة مباشرة دون الذهاب إلي الجهات المختصة، كما يتيح الرابط إختيار المصرف الذي يرغب المواطن التعامل معه والحصول منه على قيمة المنحة المخصصة له.

طريقة إختيار أو تغيير المصرف لمنحة الزوجة والأولاد

الدخول على الرابط المخصص لذلك وهو رابط منحة الزوجة والأبناء للإستعلام وتغيير المصرف .

ثم قم بكتابة الرقم الوطني الخاص برب الأسرة فى الخانة المخصصة لذلك.

ثم قم بكتابة رقم القيد فى الخانة المخصصة لذلك.

ثم قم بالضغط على زر “ابحث”.

بعد ذلك سيظهر أمامك قائمة بأسماء أفراد الاسرة المستحقين للعلاوة.

ثم قم بملئ باقي البيانات المطلوبة.

ثم قم بإختيار المصرف الذي ترغب فى التعامل معه.

ثم قم بتحديد فرع المصرف المراد التعامل معه.

ملحوظة: إذا كنت إخترت مصرف المتحد ليس من الضرورى إختيار فرع محدد له لأن جميع فروع مصرف المتحد مربوطة ببعض إلكترونياً ضمن منظومة موحدة.

ثم بعد ذلك قم بكتابة رقم حسابك البنكي فى الخانة المخصصة لذلك.

ثم قم بكتابة رقم هاتفك.

ثم قم بإختيار حالتك الإجتماعية هل هي “متزوج أم أعزب أو غيرها”.

ثم قم بالضغط على الإقرار بصحة البيانات المقدمة على الرابط.

أخيراً إضغط علي زر إرسال.

وبإتمام جميع الخطوات السابقة بطريقة صحيحة تكون قد أتممت عملية تسجيل البيانات وإرسالها إلي الجهات المختصة وسيتم مراجع البيانات المقدمة وإرسال القيمة المخصصة لك من علاوة أرباب الأسر مباشرةً لحسابك طرف المصرف الذي قمت بإختيارة بصفة مستمرة شهرياً.

والجدير بالذكر أنه بدأ المصرف المركزى الليبي في يوم 6 مايو ٢٠٢١ بصرف منحة الزوجة والأبناء إلى مستحقيها عن الشهور الثلاثة “يناير- فبراير- مارس” لعام ٢٠٢١، وهذا بعد أن قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتخصيص مبلغ 75 مليار دينار ليبي للمنحة.