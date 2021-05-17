انت الان تتابع تفاصيل خبر شركة أمريكية تعلن فقدان السيطرة على صاروخها في الفضاء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بعد صاروخ الصين.. صاروخ آخر تائه في السماء تابع لشركة Rocket Lab الأمريكية المتخصصة في مجال علوم الفضاء .

في صورة للصاروخ نشرتها الشركة على حسابها في تويتر أعلنت شركة Rocket Lab الأمريكية المتخصصة في مجال علوم الفضاء، عن فقدان أحد صواريخها الإلكترونية، بعد فشل إطلاقه.

وأضافت شركة Rocket Lab عبر حسابها الرسمي على موقع “Twitter”، أنه تم إطلاق الجزء الأول من الصاروخ بالشكل المخطط له، ولكن خلال المرحلة الثانية من الإشعال، تم إيقاف المحرك، وفشل الصاروخ.

وأضافت الشركة: “كان الصاروخ يحمل قمرين صناعيين تابعين لشركة تعمل في مجال الأقمار الصناعية”.

وأضافت الشركة في تغريدة لاحقة، أن “فريقًا من المختصين يعمل حاليًا على تحديد المشكلة وتصحيحها من أجل العودة الآمنة للصاروخ دون الإضرار بأهل الكوكب أو فرق الإطلاق الخاصة أو الانتعاش”.

وأكدت الشركة التي تتخذ من نيوزيلندا مقرا لها المتشككين في قدرتها على التحكم في الصاروخ الذي فقدته، قائلة: “سيتم استعادة الصاروخ كما هو مخطط له ولا داعي للقلق”.

تقوم الشركة بالتنسيق مع إدارة الطيران الفيدرالية للتحقيق في أسبابه، ومنع حدوث هذه المشكلة في المستقبل.

وأطلقت الشركة الأمريكية المتخصصة في مجال علوم الفضاء سابقا 20 عملية إطلاق سابقة نجحت من خلالها في 17 صاروخا، في حين منها وفشلت في 3 صواريخ آخري.