رابط التقديم على اعانة البحث عن عمل من حافز 1442؛ قام مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بإنشاء تنظيم اعانة البحث عن عمل وذلك لتقديم يد العون للمواطنين السعوديين الذين يبحثون عن عمل بشكل دائم وهدف هذا التنظيم هو تحفيز الباحثين على الدخول في سوق العمل، وتقديم إعانة شهرية للعاطلين الذين يستحقونها، وكذلك تنظيم المسؤوليات التي تقع على الطرفين وهم صندوق تنمية الموارد البشرية والباحثين عن عمل.

رابط التقديم على اعانة البحث عن عمل

يمكن للباحثين التقديم على اعانة البحث عن عمل من خلال الطرق التي حددها تنظيم اعانة البحث عن العمل وهي الرابط الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية، ومنصة طاقات حافز والطرق الأخرى التي صرح بها صندوق الموارد البشرية، ويتم التسجيل في اعانة البحث عن عمل للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط وبالتالي الاستفادة من مميزات طاقات برنامج حافز كالتالي:

الدخول إلى الرابط الرسمي لبرنامج حافز .

. الضغط على باحث عن عمل.

ثم كتابة البيانات الشخصية كاسم المستخدم ورقم الهوية.

كتابة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

يتم إرسال رسالة نصية برقم المرو على الهاتف، قم بكتابتها في موضعها.

هكذا تم التسجيل بنجاح في طاقات حافز.

شروط استحقاق إعانة البحث عن عمل

تم تحديد بعض شروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم للتسجيل في اعانة البحث عن عمل منها :

لابد أن يكون طالب الإعانة سعودي الجنسية، ومقيم دائماً في المملكة العربية السعودية.

كما يجب أن يكون جاداً و قادرعلى العمل أي لا يكون لديه أي إعاقة تمنعه عن العمل.

لابد أن يكون عمرة فوق السن 20 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.

يجب أن لا يكون المتقدم يعمل في أي مكان.

يجب أن لا يكون له أي نشاط تجاري ولا يتعدى الدخل الشهري له الحد الذي يمنع حصولة على الإعانة وفقاً لما تنص عليه اللائحة.

يجب ألا يكون المتقدم يحصل على معاش تقاعدي، ولا معاش من الضمان ولا أي تعويض مقابل عدم الحصول على عمل.

يجب ألا يكون المتقدم متدرباً أو طالباً.

وبهذا نكون قدمنا لكم رابط التقديم على اعانة البحث عن عمل من حافز 1442, وشروط استحقاق اعانة البحث عن عمل من حافز.