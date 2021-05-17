احدث هواتف هواوي P50 Pro وقدرات فائقة وكاميرا بدقة 108 ميجابيكسل

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نتيجة التطور التكنولوجي الذي يشهده العصور خلال هذه الآونة، وبناءً على تقارير خبراء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” التي تتعلق بالتكنولوجيا حول تسريبات جديدة، وقد شملت هذه التسريبات تكشف جوانب من تصميم ومواصفات هاتف P50 Pro المنتظر من هواوي، ويعتبر من أقوى الهواتف من سلسلة هواتف هواوي بي التي ستقوم الشركة الصينية العملاقة بطرحة في الفترة القادمة، وبالنظر للصور التي سربت لتصميم الهاتف نلاحظ أن واجهته الخلفية ستضم إطارين دائري الشكل، في الإطار العلوي ستثبث 3 عدسات للكاميرا الأساسية، وفي الإطار السفلي ستوضع عدسة خاصة بالتصوير العريض مع مصباح إضاءة ومستشعر ضوئي، ويتوقع أن تكون العدسة الرئيسية للكاميرا بدقة 108 ميجابيكسل، ومجهزة بقدرات تقريب بصري ورقمي ممتازة.تصميم هاتف هواوي الجديد P50 Pro
ومن الجدير بالذكر أن تصميم هواوي الجديد جاء بتصميم عالي الدقة وجودة عالية، حيث يأتي التصميم بعدة مزايا وهي:
- واجهته الخلفية بإطارين دائري الشكل
- الإطار العلوي ستثبت 3 عدسات الكاميرا الأساسية
- وفي الإطار السفلي ستوضع عدسة خاصة بالتصوير العريض مع مصباح إضاءة ومستشعر ضوئي
- ومن المتوقع أن تكون العدسة الرئيسية للكاميرا بدقة 108 ميجابيكسل
- ومجهزة بقدرات تقريب بصري ورقمي ممتازة
- تأتي شاشة هاتف هواوي بي 50 برو من نوع OLED يعتبر من أنضف وأقوى الشاشات فى الأسواق حاليا بتصميم رائع بشاشة منحنية بدون حواف تقريبا بجودة QHDR بدقة 2772 بيكسل * 1344 بيكسل، كما إنها أدائها جيد تحت أشعة الشمس ، ويأتي هاتف بمعالج P50 Pro يعتبر من أقوى المعالجات فى هذة الفئة معالج قوى جدا معالج Kirin 1000 5G أقوى المعالجات من نوع كيرين بدقة تصنيع 5 نانومتر بأداء ثمانى النواة ويعتبر أقوى الهواتف بفضل المعالج الرائد .
أما فيما يتعلق بتصميم هيكل هاتف هواوي الجديد فقد جاء التقرير من خلال إدارة المصنع إنه من المفترض أن يتم صناعته من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش ومحاط بإطار معدني، وتبلغ أبعاد الهيكل على الأغلب (159/73/8.6) ملم، كما سيكون الهيكل محمياً من الماء والغبار وفق معيار IP68، ومن المفترض أن يحصل الجهاز على شاشة OLED بمقاس 6.6 بوصة ترددها يعادل 120 هيرتز، وعلى معالج Кirin 9000، ونظام تشغيل HаrmonyOS 2.0، إضافة إلى بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 66 واطا.مميزات الهاتف:
ونذكر من خلال هذا المقال أن هاتف هواوي بي 50 برو يقوم بدعم شريحتين اتصال dual SIM و Nano، وكما إنه يدعم توسيع الذاكرة الخارجية بدعم بطاقة نانو ميموري، وقد أوضح أن مساحة تخزين هذا التلفون كبيرة بسعة 256 جيجا بايت تغنيك عن استخدام ذاكرة خارجية تمكنك من تخزين كافة الملفات والبيانات الخاصة التي تحتاجها، بالإضافة إلى إنه يدعم هاتف هواوي بي 50 برو وذاكرة عشوائية 8 جيجا رام تفيدك في الألعاب، ومن أهم مميزاته ما نذكره في مقالنا هذا ومن خلال موقعنا موقع ثقفني الذي ينشر كل ما هو جديد:
- مميزات الأمامية : وضع عزل للخلفية , كشف الوجوه والابتسامات , وضع التجميل , إشارة الإلتقاط .
- تسجيل الفيديو : بدقة 2160P 4K , بدقة 1080P FHD .
- بطارية ليثيوم بوليمر , غير قابلة للإزالة .
- سعة : 4400 مللي أمبير .
- الشاشة : عالية الوضوح بدقة 2772 بيكسل * 1344 بيكسل وتدعم HDR10+.
- الكاميرا : بدقة 50 ميجا بيكسل عالية الوضوح بإمكانية تصوير فيديو بجودة 4K
- المعالج : يأتي بمعالج قوى من الفئة الرائدة معالج Kirin 1000 5G بدقة تصنيع 5 نانومتر وأداء ثماني النواة قوى في الألعاب ويعطيك تجربة سلسلة .
- الذاكرة : يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا رام وذاكرة داخلية 256 جيجا بايت .
- شبكات الاتصال : يدعم شبكات الاتصال 5G .
- مقاوم للماء والغبار : يدعم معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار
- الذاكرة الخارجية : لا يدعم توسيع الذاكرة الداخلية عن طريق بطاقة MicroSD يدعم فقط النانو ميموري .
- منفذ سماعات 3.5 ملم : لا يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 مللى .
- وزن الجهاز كبير بوزن 212 جرام سوف تحتاج بعض الوقت للتعود عليه.
- سعر الهاتف بالدولار 800 دولار
- سعر الهاتف بالريال السعودي 3000 ريال
- سعر الهاتف بالجنيه المصري 12500 جنيه مصري
ومن الجدير بالذكر أن نوضح من خلال هذا المقال أهم مميزات جهاز هواوي الجديد يدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس 5G التى أصبحت فردا على كل الأجهزة الذكية الحديثة وأصبحت ميزة مهمة جدا تهتم بها الشركات ومواصفات هاتف هواوي تعتبر جيدة جدا ورائعة .
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