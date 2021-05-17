الشروط الواجب توافرها للدخول إلى السعودية خلال جسر الملك فهد

الشروط الواجب توافرها للدخول إلى السعودية على جسر الملك فهد ، نظراً لظروف التي تمر بها البلاد من فيروس كورونا قامت المملكة العربية السعودية بفرض شروط على الدخول الي السعودية ، و ذلك لابد من عمل تحليل PCR حيث لا تكون المدة عن عمل التحاليل تتجاوز 72 ، و هذا يطبق على غير السعوديين ، حفاظاً على المملكة العربية السعودية من انتشار فيروس كورونا.

الشروط الواجب توافرها للدخول إلى السعودية

تم الإعلان الرسمي عن فتح الطريق أمام الوافدين من الدول الأخرى إلى السعودية من خلال الكثير من المنافذ اهمها جسر الملك فهد، و ذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، و أكدت المملكة لابد على جميع الوافدين إجراء تحليل PCR لتأكد من صحة المواطن ، و من المؤكد أنه سوف يتم فرض الحجر الصحي على جميع الوافدين للتأكد من سلامتهم و عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

الحالات الاستثنائية من الحجر المؤسسي

• القادمون عن طريق الطيران يستثني منهم كما يلي:

المواطنون أولادهم وزوجاتهم و المواطنات وباقي اهل بيتها. من يحملوا التأشيرة الدبلوماسية و عائلتهم. الوفود الرسمية. العاملة المنزلية الغير محصنة و لكنها مع مرافق محصن. و الأشخاص التي لهم علاقة بالصحة.

المنافذ البرية والبحرية

المواطنون وزوجاتهم و المواطنات وازواجهم و العمالة المنزلية. الأشخاص الأقل من عمر 18 سنة و ذلك لابد أن يكون مرافقهم محصن. من يحمل التأشيرة الدبلوماسية بالإضافة إلى عائلتهم. طواقم السفن البحرية. أصحاب الشحن و المرافقين لها.

و بذلك تؤكد المملكة العربية السعودية أنها سوف تطبق منذ 20 مايو 2021 الموافق 8 شوال 1442 قرار الحجر الصحي على جميع الوافدين من خارج السعودية على غير المحصنين و الذين لم يحملوا بطاقة التأمين الصحي التي تأكد على سلامتهم ، لذلك على الغير المحصنين الاخضاع للحجر الصحي و أتخاذ معاهم كافة الإجراءات الاحترازية لواجهة فيروس كورونا.