غارات إسرائيلية "مكثفة" على غزة

كثفت إسرائيل غاراتها على غزة، ليل الأحد، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج" من القطاع.
والأحد كان اليوم الأكثر دموية في غزة منذ بدء الغارات الإسرائيلية على القطاع، حيث قتل 42 فلسطينيا منذ الفجر.
وبدأت العملية الإسرائيلية على غزة قبل أيام، في أعقاب صدامات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة وباحات المسجد الأقصى.
وتطلق فصائل فلسطينية من قطاع غزة عشرات الصواريخ على مدن إسرائيلية بشكل يومي.
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