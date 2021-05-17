موعد صرف المساعدة المقطوعة ورابط الاستعلام لعام 1442

تعد المساعدة المقطوعة هي أحد أهم برامج الدعم التي قد تم إنشاؤها في خلال السنوات القليلة الماضية، فهي تعد دعم مالي تقوم بتقديمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم تقديم هذا الدعم إلى الكثير من الأسر التي تكون محدودة الدخل وليس لديها دخل ثابت، وأيضًا تقدم المساعدة المقطوعة إلى أصحاب المهن ذات الدخل المنخفض والذين ليس لديهم قدرة على تلبية الاحتياجات كمصدر دخل أساسي لهم.

المساعدة المقطوعة

يتم منح دعم المساعدة المقطوعة إلى جميع المواطنين المشمولين من معاش الضمان الاجتماعي، تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإشراف على برنامج المساعدة المقطوعة وذلك لضمان وصول الدعم إلى جميع مستحقيه، ويتم تحديد جميع الفئات المستحقة للدعم والذين قد تتوفر بهم الشروط والضوابط التي قامت الوزارة بوضعها، لكي تكون الأسر الأكثر احتياجًا هي الأولى.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإتاحة رابط إلكتروني يمكن للمواطنين من خلاله أن يقوموا بالاستعلام عن المساعدة المقطوعة وأيضًا جميع المعلومات التي تخص البرنامج، ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعدها يتم الضغط على زر الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من بين جميع الخدمات التي تكون متاحة.

يقوم المستعلم عن المساعدة المقطوعة بإدخال رقم الهوية الخاصة به، ثم يتم ادخال رمز التحقق المرئي.

يتم الضغط على زر الإستعلام لكي تظهر جميع التفاصيل التي تخص المساعدة المقطوعة، ومنها مثلًا موعد صرف المساعدة المقطوعة، ومدى استحقاق الفرد من الدعم أو عدمه.

موعد إيداع المساعدة المقطوعة

في هذا الوقت الحالي تزداد عمليات البحث من جانب جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لعام 1442 هجرية، و إلى هذا الوقت لم تحدد الوزارة الموعد بالفعل