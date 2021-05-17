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شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل في المملكة العربية السعودية هو ماقد بدأ بالفعل العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة بالبحث عنه خلال هذه الآونة، خاصة بعد أعلن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بالموافقة على برنامج إعانة البحث عن عمل خلال الأيام الماضية، مما دفع العديد من الباحثين عن العمل من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالبحث عن طرق التسجيل في هذا البرنامج، ومعرفة الشروط، والتي سنقوم بتوضيحها لكم خلال السطور القادمة بمشئية الله تعالى.
ويهدف برنامج إعانة البحث عن عمل إلى تنظيم صرف الإعانات التي تقدمها المملكة العربية السعودية والمتمثلة في وزارة الموارد البشرية، وتقوم بتحديد الأشخاص الذين لهم الحق في الحصول على إعانة البحث عن عمل وتدعيمهم من أجل الحصول على عمل، كما أنها تقوم بتدريب المشاركين في البرنامج من أجل التمكن من الحصول على وظيفة جيدة تساعدهم على المعيشة في حياة كريمة، وسد احتياجاتهم المالية والالتزامات الواقعة على عاتقهم.شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل
- الجنسية السعودية للشخص المتقدم.
- الإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية وذلك حسب لائحة شروط الإقامة الدائمة.
- القدرة على العمل والجدية في البحث عنه.
- أن يكون عمر المتقدم يتراوح مابين 20 عاماً، وحتى 40 عاماً.
- أن لايكون المتقدم موظفاً في القطاع العام أو حتى القطاع الخاص.
- لم يتم صرف معاش تقاعدي للمتقدم.
- لم يتم صرف أي مخصص أو تعويض للمتقدم للتعطل عن العمل.
- لايحصل المتقدم على معاش الضمان الاجتماعي.
- لايكون طالباً في أي مرحلة من مراحل التعليم، وأيضاً لايكون متدرباً.
- ليس لديه نشاط تجاري.
- لايزيد الدخل الشهري الخاص بالمتقدم أو الثروة التي يمتلكها عن الحد المانع الذي يمنعه من الحصول على الإعانة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
- لايكون المتقدم سبق له وأن استاد من إعانة البحث عن عمل أو حتى المخصص المالي الذي يتم الحصول عليه لصعوبة البحث عن العمل.
- الحضور للدورات التدريبة والتعليمية التي يفرضها عليه الصندوق.
- ظهار الجدية في البحث عن العمل والالتزام بالتدريب والدورات التي يتم تقديمها له.
وقد تم وضع عدداً من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على إعانة البحث عن عمل من المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية، ولعل أبرز الشروط والضوابط التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل الحصول على حافز البحث عن عمل للمواطنين هي كالتالي:
يتم صرف مبلغ الإعانة لمدة 15 شهراً ويتم احتساب المدة بداية من تاريخ الصرف الخاص بالإعانة ويتم تقسيمها كالتالي:
- الحصول على مبلغ ألف ريال سعودي لمدة أربعة أشهر بداية من تاريخ صرف الإعانة للمتقدم.
- الحصول على 1500 ريال سعودي لمدة أربعة أشهر بداية من الشهر الخامس وحتى الشهر الثامن.
- الحصول على مبلغ 1500 ريال سعودي لمدة أربعة أشهر بداية من الشهر التاسع وحتى الشهر الثاني عشر.
- الحصول على مبل 750 ريال سعودي لمدة ثلاثة أشهر وهي بداية من الشهر الثالث عشر وحتى إنتهاء المدة.
الوسوم
شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل في المملكة العربية السعودية هو ماقد بدأ بالفعل العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة بالبحث عنه خلال هذه الآونة، خاصة بعد أعلن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بالموافقة على برنامج إعانة البحث عن عمل خلال الأيام الماضية، مما دفع العديد من الباحثين عن العمل من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالبحث عن طرق التسجيل في هذا البرنامج، ومعرفة الشروط، والتي سنقوم بتوضيحها لكم خلال السطور القادمة بمشئية الله تعالى.
ويهدف برنامج إعانة البحث عن عمل إلى تنظيم صرف الإعانات التي تقدمها المملكة العربية السعودية والمتمثلة في وزارة الموارد البشرية، وتقوم بتحديد الأشخاص الذين لهم الحق في الحصول على إعانة البحث عن عمل وتدعيمهم من أجل الحصول على عمل، كما أنها تقوم بتدريب المشاركين في البرنامج من أجل التمكن من الحصول على وظيفة جيدة تساعدهم على المعيشة في حياة كريمة، وسد احتياجاتهم المالية والالتزامات الواقعة على عاتقهم.شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل
- الجنسية السعودية للشخص المتقدم.
- الإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية وذلك حسب لائحة شروط الإقامة الدائمة.
- القدرة على العمل والجدية في البحث عنه.
- أن يكون عمر المتقدم يتراوح مابين 20 عاماً، وحتى 40 عاماً.
- أن لايكون المتقدم موظفاً في القطاع العام أو حتى القطاع الخاص.
- لم يتم صرف معاش تقاعدي للمتقدم.
- لم يتم صرف أي مخصص أو تعويض للمتقدم للتعطل عن العمل.
- لايحصل المتقدم على معاش الضمان الاجتماعي.
- لايكون طالباً في أي مرحلة من مراحل التعليم، وأيضاً لايكون متدرباً.
- ليس لديه نشاط تجاري.
- لايزيد الدخل الشهري الخاص بالمتقدم أو الثروة التي يمتلكها عن الحد المانع الذي يمنعه من الحصول على الإعانة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
- لايكون المتقدم سبق له وأن استاد من إعانة البحث عن عمل أو حتى المخصص المالي الذي يتم الحصول عليه لصعوبة البحث عن العمل.
- الحضور للدورات التدريبة والتعليمية التي يفرضها عليه الصندوق.
- ظهار الجدية في البحث عن العمل والالتزام بالتدريب والدورات التي يتم تقديمها له.
وقد تم وضع عدداً من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على إعانة البحث عن عمل من المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية، ولعل أبرز الشروط والضوابط التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل الحصول على حافز البحث عن عمل للمواطنين هي كالتالي:
يتم صرف مبلغ الإعانة لمدة 15 شهراً ويتم احتساب المدة بداية من تاريخ الصرف الخاص بالإعانة ويتم تقسيمها كالتالي:
- الحصول على مبلغ ألف ريال سعودي لمدة أربعة أشهر بداية من تاريخ صرف الإعانة للمتقدم.
- الحصول على 1500 ريال سعودي لمدة أربعة أشهر بداية من الشهر الخامس وحتى الشهر الثامن.
- الحصول على مبلغ 1500 ريال سعودي لمدة أربعة أشهر بداية من الشهر التاسع وحتى الشهر الثاني عشر.
- الحصول على مبل 750 ريال سعودي لمدة ثلاثة أشهر وهي بداية من الشهر الثالث عشر وحتى إنتهاء المدة.
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